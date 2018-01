Οι ΛαΜέλο και ΛιΆντζελο Μπολ πέτυχαν μαζί 80 πόντους στη νίκη της Βιτάουτας επί της Τζούκιτζα με 147-142 υπό τις οδηγίες του πατέρα τους, Λαβάρ, με τον μικρότερο γιο της οικογένειας να πετυχαίνει πέντε σερί τρίποντα.

LaMelo Ball just hit FIVE straight threes and scored 23 points in the third quarter. He's up over 40 for the game! (via @ballislife) https://t.co/7cOwwX24w8 pic.twitter.com/ldSDWFicxI

— Sports Illustrated (@SInow) 23 Ιανουαρίου 2018