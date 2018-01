Δυσαρεστημένοι οι παίκτες της Βιτάουτας με τις παρατηρήσεις του Λαβάρ! (pics)

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο ΛαΒάρ βρέθηκε στην προπόνηση της Βιτάουτας και είπε στους παίκτες ότι πρέπει να τρέχουν περισσότερο και να σουτάρουν περισσότερα τρίποντα.

Εκείνοι εκνευρίστηκαν με τις υποδείξεις του ΛαΒάρ Μπολ και σύμφωνα με τις πληροφορίες του, εξήγησαν ότι δεν θέλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες του.

Από εκεί και πέρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τα αδέρφια Μπολ ενώ ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να παίξουν στο πρωτάθλημα της Λιθουανίας επειδή δεν βοηθούν στην άμυνα.

Μάλιστα εντός της ημέρας, ο προπονητής Βιρτζίνιους Σέσκους θα συναντηθεί με τον ΛαΒάρ και τους γιους του, προκειμένου να τους εξηγήσει ότι αν και στην επίθεση ειναι καλοί, στην άμυνα υστερούν και γι' αυτό δεν μπορούν να παίξουν!

LaVar showed up in Vytautas practice last week after Melo & Gelo LKL debut game & told the players how they should play: more threes and faster game. Some Vytautas players were irritated, acc to sources. Players were unhappy that LaVar wants them to follow Ball rules, source told — Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Ιανουαρίου 2018

According to sources, Vytautas players has no problems with LaMelo and LiAngelo doing what they want in BBB Challenge games, but they want not to play them or play less in LKL. It’s impossible to play D with Ball bros on the court, source told — Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Ιανουαρίου 2018