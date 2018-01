0/7 σουτ οι Μπολ, το... απόλαυσε ο ΛαΒάρ (vid)

Τα αδέλφια του Λόνζο Μπολ έκαναν το ντεμπούτο τους στο λιθουανικό πρωτάθλημα, στην ήττα της Βιτάουτας από τη Λιετκαμπέλις με 95-86. Ο ΛιΆντζελο είχε 0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα και 1 λάθος σε 9:28 ενώ ο ΛαΜέλο είχε 0/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 5:16 όμως εκείνος που έκλεψε την παράσταση ήταν ο πατέρας τους, ΛαΒάρ. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης κλήθηκε να σκοράρει από το κέντρο, αστόχησε σε τρία σουτ όμως το... απόλαυσε και αποθεώθηκε!

LaVar Ball was invited to try a half court shot during Melo and Gelo debut game in LKL. LaVar missed three shots but enjoyed it, just like the crowd! pic.twitter.com/Gl5uZPGXZ4

