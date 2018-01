Πήραν διαπιστεύσεις δημοσιογράφων λόγω βιντεοσκόπησης στο ματς των Μπολ

Η Βιτάουτας έχει αλλάξει επίπεδο με την προσθήκη των ΛιΆντζελο και ΛαΜέλο Μπολ. Όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και σε άλλες πτυχές.

Μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη αναμέτρηση της νέας εποχής με την παρουσία των Αμερικανών παικτών, το γραφείο Τύπου της ομάδας πήρε πίσω τις διαπιστεύσεις δημοσιογράφων οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν.

Η Βιτάουτας ισχυρίζεται πως αυτό απαγορευόταν ρητά και είχε ενημερώσει σχετικά.

Μάλιστα με νέο e mail υπενθύμισε την απαγόρευση βιντεοσκόπησης των επόμενων αναμετρήσεων.

Media credentials of @overtime were revoked for the remaining Big Baller Brand Challenge Games for violating media rules regarding video content, BC Vytautas press officer informed other members of media via email.

— Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) 10 Ιανουαρίου 2018