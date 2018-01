Μεταγραφικός στόχος του Άρη κατέληξε στην Βιτάουτας των Μπολ!

Ακόμα έναν Αμερικανό έβαλε στο ρόστερ της η Βιτάουτας.

Η λιθουανική ομάδα, η οποία πρόσφατα απέκτησε τα αδέρφια Μπολ κι έκανε... σαματά, προχώρησε και στην προσθήκη του Κέρβιν Μπρίστολ!

Ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ ήταν στα μεταγραφικά σχέδια του Άρη, αλλά τελικά η συνεργασία δεν ήρθε, με τους Θεσσαλονικείς να αποκτούν τον Μάρας.

Το 2015 είχε περάσει και από την Κηφισιά, ενώ η Μπουντίβελνικ στην Ουκρανία, με την οποία έπαιξε σε 16 ματς, και είχε κατά μέσο όρο 3.3 πόντους και 6 ριμπάουντ.

