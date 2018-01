Παρουσιάστηκαν τα αδέρφια και ο... πατέρας Μπολ από την Βιτάουτας! (pics)

Επίσημα παρουσιάστηκαν τα αδέρφια Μπολ από την Βιτάουτας!

ΛαΜέλο και ΛιΆντζελο θα συνεχίσουν την καριέρα τους στην λιθουανική ομάδα κι έδωσαν Συνέντευξη Τύπου, με τον πατέρα, ΛαΒαρ,να είναι φυσικά εκεί, με ένα τεράστιο χαμόγελο και να παίρνει και δική του φανέλα!

Ο προπονητής τους, Βιρτζίνιους Σέσκους, δήλωσε: «Νόμιζα πως θα ήταν χειρότερα, αλλά με εξέπληξαν. Ήταν πολύ γενναίοι και προσαρμόστηκαν πολύ καλά. Ο ΛιΆντζελο ήταν πολύ γρήγορος που τού είπα να σταματήσει, για να μην νιώθουν άβολα οι συμπαίκτες του. Ο ΛαΜέλο έχει πολύ καλές ικανότητες στο πασάρισμα, έχει δει πολύ ΝΒΑ».

Όσο για το αν προσπαθήσει ο ΛαΒαρ να επέμβει στην δουλειά του, ο Σέσκους είχε μια καλή απάντηση: «Ακόμα και αν προσπαθούσε, δεν θα καταλάβαινα τίποτα!» και τον κάλεσε να παίξει σέντερ, καθώς η ομάδα έχει έλλειψη στο «5».

Vytautas coach Virginijus Šeškus jokingly offered LaVar Ball to play center for the team earlier today, saying they were a bit short in front court depth.

*gets a personalized jersey made*

Relax, it's just a nice gesture from the club... Or is it? pic.twitter.com/0dCfNJCTej

— Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) 5 Ιανουαρίου 2018