Η καλλονή Λιθουανή δημοσιογράφος που την... έπεσε στον ΛιΆντζελο Μπολ! (pics & vid)

Χαρούμενη και... ασυνήθιστη νότα είχε η Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των αδερφών Μπολ από την Βιτάουτας.

Συνήθως, γίνονται κλισέ και αναμενόμενες ερωτήσεις, αλλά μία Λιθουανή δημοσιογράφος είπε να ξεφύγει από το... επαγγελματικό πλαίσιο!

Η καλλονή Εβελίνα Παβλιούκοβιτς, αδιάφορη για τις κάμερες και τους συναδέλφους, την... έπεσε στον ΛιΆντζελο!

«Μου αρέσεις! Σου αρέσω; Θα ήθελες να βγούμε;», τού είπε, με τον ίδιο να γίνεται... κόκκινος από ντροπή και να αποκρίνεται «Ήρθα εδώ για να παίξω μπάσκετ!».

Η Παβλιούκοβιτς, αφού έβλεπε ότι δεν έπαιρνε την απάντηση που ήθελε, με το πλήθος και τον ΛαΒάρ να γελούν, τού είπε ξανά «Ναι ή όχι;».

Όλα τα λεφτά ήταν η αντίδραση του μικρού ΛαΜέλο.

This is Evelina Pavliukovic -- who just stole the show in this news conference when she asked out LiAngelo. She works for KK2 from LNK TV. pic.twitter.com/lzDUzagSyt

— Jeff Goodman (@GoodmanESPN) 5 Ιανουαρίου 2018