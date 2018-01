Το λεωφορείο που μετέφερε τους Μπολ είχε στύλο pole dancing! (pics)

Τα αδέλφια του Λόνζο Μπολ βρίσκονται από χθες (3/1) το βράδυ στη Λιθουανία μαζί με τον πατέρα τους ΛαΒαρ ώστε να αρχίσουν την επαγγελματική καριέρα τους στη Βιτάουτας ενώ η υποδοχή τους στο αεροδρόμιο του Βίλνιους έγινε με τιμές προέδρου των ΗΠΑ! Στην αίθουσα αφίξεων επικράτησε πανδαιμόνιο από ντόπιους και ξένους δημοσιογράφους ενώ έπαιζε live μουσική που καλωσόριζε τη φαμίλια στη Λιθουανία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το λεωφορείο που μετέφερε τους Μπολ από το αεροδρόμιο στο Πριενάι. Σε αυτό μπορούσε να βρει κανείς καναπέδες, πίτσα, μπουκάλια κόκα κόλα κι έναν... στύλο pole dancing!

"Party bus" which took Ball family from Vilnius airport to the SPA in Birštonas. Inside the bus you could find sofas, strobe light, pizzas, colas and... a dance pole. ©@erikonuotraukos /15min.lt pic.twitter.com/Q2FXA7JOaS

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 4 Ιανουαρίου 2018