Μόνο αγάπη από τον ΛαΒαρ Μπολ! (pics)

Τα αδέλφια του Λόνζο Μπολ, ΛιΆντζελο και ΛαΜέλο μαζί με τον πατέρα τους ΛαΒαρ και τους παππούδες τους... κατοικοεδρεύουν πλέον στο Πριενάι, όπου θα παίξουν επαγγελματικό μπάσκετ για λογαριασμό της Βιτάουτας. Η φαμίλια Μπολ έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο αεροδρόμιο του Βίλνιους ενώ εγκαταστάθηκε στο σπίτι που θα τη φιλοξενήσει και ο πατέρας της οικογένειας έμεινε ενθουσιασμένος.

«Είναι ζεστά και όμορφα. Νιώθω καλά, πραγματικά καλά. Αγαπώ τη φιλοξενία των Λιθουανών, υπέροχοι άνθρωποι. Το αγαπώ, το αγαπώ»!

Πάντως ο ΛαΜέλο δεν έδειξε τόσο... χαρούμενος.

Ball family arrived to their new home in Lithuania. LaVar was excited about his trip to Birštonas: 'It's nice and warm! It feels good, feels good. I like the hospitality. Beautiful people. Love it, love it!' ©ErikasOvčarenko/15min.lt pic.twitter.com/Tz7iwoC3aW

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 3 Ιανουαρίου 2018