Αυξήθηκαν κατά 167% τα εισιτήρια της Βιτάουτας λόγω Μπολ! (pic)

Το ντεμπούτο των αδερφών Μπολ στη Λιθουανία πλησιάζει και η Βιτάουτας είπε να εκμεταλλευτεί και αλλιώς την κατάσταση.

Η νέα ομάδα των αδερφών του rookie των Λέικερς, Λόνζο έκανε αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων της κατά 167%, κάτι που προκάλεσε ανάμεικτες... αντιδράσεις.

Κι αυτό, διότι η τιμή του εισιτηρίου από τα 3 ευρώ πήγε στα 8! Δηλαδή, κοστίζει 9 δολάρια, ενώ ξένα Μέσα αναφέρουν πως «έτσι είναι η ζωή στην Βαλτική Λίγκα».

Το ντεμπούτο των ΛιΆντζελο και ΛαΜέλο θα γίνει στις 6 Ιανουαρίου, κόντρα στην Τσμόκι-Μινσκ.

The $1000-priced season ticket auction is, obviously, a joke. You can get tickets for BBL games for €8 per person, up 167% from the current price of €3 a ticket. The debut game against Tsmoki is #9 among hottest-selling events on ticket website Tiketa. https://t.co/KcLrIbrd68

— Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) 14 Δεκεμβρίου 2017