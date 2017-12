Στη λιθουανική Βιτάουτας τα αδέλφια Μπολ! (pic)

Ο ΛαΒάρ Μπολ είναι αποφασισμένος να στείλει τους ΛιΆντζελο και ΛαΜέλο Μπολ στην Ευρώπη και ο Wojnarowski‏ βάζει στο... παιχνίδι τη Βιτάουτας, η οποία φιγουράρει στην 7η θέση της κατάταξης στο λιθουανικό πρωτάθλημα με ρεκόρ 4-9. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η λιθουανική ομάδα θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες αν θα ολοκληρώσει το deal με τα αδέλφια Μπολ, η περίπτωση των οποίων ακούστηκε τις προηγούμενες ημέρες για τη Λιετκαμπέλις.

Story filed to ESPN with @DraftExpress: LiAngelo and LaMelo Ball are in serious discussions to sign professional basketball deals with Lithuanian club Prienu Vytautas. Club plans to decide in next 24-to-48 hours whether to finalize an agreement with the two American teenagers.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 Δεκεμβρίου 2017