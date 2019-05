Κέιν: «Με φώναζαν δούλο»! (vid)

Ο Κέιν έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ, εκεί όπου οι οπαδοί της Χάποελ τον έβρισαν και του εκτόξευσαν αντικείμενα.

«Για να είμαι ειλικρινής, όπως έχω πει και παλαιότερα, πηγαίνοντας εκεί ξέρουμε ότι θα είναι πόλεμος. Όλοι θέλουν να παίξουν σε πολύ υψηλό επίπεδο και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν, για αυτό άλλωστε παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Αλλά αυτό που έκαναν οι οπαδοί στο γήπεδο δεν θα πρέπει να είναι ανεκτό, είναι το πιο ασεβές πράγμα που έχω υπάρξει μάρτυρας στη ζωή μου. Έχω παίξει σε πολλά πρωταθλήματα και σε διάφορα γήπεδα. Ήταν ασεβείς σε εμένα και με αποκάλεσαν με χαρακτηρισμούς που μας φώναζαν οι άνθρωποι όταν ήμασταν ακόμα δούλοι».

This is what @King_Kane50 had to say about how it feels to be playing away at Hapoel's arena @WinnerLeague @TherealIBBA pic.twitter.com/PcMSrdTNrI

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 13 Μαΐου 2019