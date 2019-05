Χίκμαν για οπαδό της Χάποελ: «Ο "Σόφο" θα τον είχε σκοτώσει!» (pic & vid)

Ο φροντιστής της Μακάμπι δέχθηκε επίθεση από οπαδό της Χάποελ Τελ Αβίβ και το συγκεκριμένο σκηνικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο Ρίκι Χίκμαν είδε το επεισόδιο και το σχολίασε στο twitter λέγοντας για τον παλιό του συμπαίκτη στην Μακάμπι, Σοφοκλή Σχορτσιανίτη: «Ο "Σόφο" θα τον είχε σκοτώσει».

Ο παίκτης της Μπάμπεργκ αναφερόταν στο περιστατικό που είχε γίνει το 2014 μεταξύ του ίδιου οπαδού και του «Big Sofo».

Sofo would have killed that man lol https://t.co/3141YnKcX5

— Ricky Hickman (@rhsmooth03) 13 Μαΐου 2019