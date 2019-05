Έφτυσαν και πέταξαν σημαίες στον Κέιν, αποβλήθηκε ο άσος της Μακάμπι! (pics)

Η Χάποελ υποδέχεται τη Μακάμπι για την 31η αγωνιστική της ισραηλίτικης Winner League και ο ΝτεΆντρε Κέιν δεν... ολοκλήρωσε τον αγώνα αφού αποβλήθηκε και πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Οπαδοί των γηπεδούχων έφτυσαν και εκτόξευσαν σημαίες στον παίκτη της Μακάμπι, ο οποίος αντέδρασε με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Ο Κέιν πρόλαβε να αγωνιστεί 6:21 έχοντας 2 πόντους με 1/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε αυτό το διάστημα

DeAndre Kane has been ejected from the Tel Aviv Derby. Not a good look from both Kane and the Hapoel fans. pic.twitter.com/DZQR3jCKOK

— Israel Sports Rabbi (@thesportsrabbi) 12 Μαΐου 2019