Σφαιρόπουλος: «Πιστεύω στους Ισραηλινούς παίκτες, θέλω να χτίσουμε έναν κορμό» (vid)

Ο 'Έλληνας τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν χρειάζομαι τον ειδικό κανόνα ώστε να παίζουν οι Ισραηλινοί στα ματς. Υπολογίζω πολύ σε εκείνους και θέλω να χτίσω μία βάση από Ισραηλινούς στην Μακάμπι, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον κορμό αυτής της ομάδας στο μέλλον» και κατέληξε:

«Στη συνέχεια θα φέρουμε και καλούς ξένους, όπως άλλωστε, έχουμε και τώρα. Για μένα είναι όλοι ίδιοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Τους υπολογίζω ως ίσες μονάδες αυτής της ομάδας οι οποίοι μπορούν να τη βοηθήσουν για να πετύχει».

This is what coach Giannis Sfairopoulos said about playing local players pic.twitter.com/tj3oIJVPNI

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 22 Απριλίου 2019