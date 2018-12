Ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ και την Χαποέλ Μπερ Σεβά.

Με την ομάδα του Σερέλη μέτρησε φέτος 8.8 πόντους μέσο όρο.

Hapoel Beer Sheva sign Silas Melson to replace the injured Semaj Christon. Melson played his college ball at Gonzaga and began this season in Greece with Lavrio.

