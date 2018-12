Ήρθε στον κόσμο ο γιος για τον Μάικλ Ντίξον! (pic)

Ο 28χρονος γκαρντ της Μπνέι Χερζλίγια και η Ελληνίδα σύντροφός του, Σοφία, καλωσόρισαν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Το ευτυχές γεγονός αποκάλυψε ο Ντίξον με ανάρτησή του στο twitter, στο οποίο κρατά αγκαλιά τον διάδοχό του με ένα μεγάλο χαμόγελο.

«Περήφανος πατέρας. Κόσμε, πες "γεια" στον Μιχάλη Αντρέ Ντίξον ΙΙΙ. Έρχεται και το επόμενο», έγραψε ο πρώην «κιτρινόμαυρος», που πήρε το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά του (01/12).

Proud father. World say hello to Mihalis Andre Dixon III. The next one UP! ic.twitter.com/zc61gpvooz

