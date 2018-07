Συνεχίζει στη Μακάμπι ο Γκούντες (pic)

Η «ομάδα του λαού» έμεινε εκτός playoffs της EuroLeague και βρίσκεται ξανά σε διαδικασία αναδόμησης έπειτα από τη νέα αποτυχία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σε ό,τι αφορά το προπονητικό τιμ των Ισραηλινών, ο Γκάι Γκούντες θα συνεχίσει ως ασίσταντ κόουτς πλαισιώνοντας τον Νέβεν Σπάχια σε αντίθεση με τον Ταλ Μπουρστάιν που αποχώρησε.

2018-19 will be another season with @MaccabitlvBC for coach Guy Goodes #StrongerTogether #מכביחוזרת pic.twitter.com/QlooaB0xVp

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 11 Ιουλίου 2018