Επιστρέφει στα παρκέ ο Στούντεμαϊρ! (pic)

Ο 35χρονος φόργουορντ/σέντερ μπορεί να ανακοίνωσε τη περσινή σεζόν πως αποχωρεί από τα παρκέ, αλλά μάλλον δεν μπορεί μακριά από αυτά.

Ο Αμερικανός και έξι φορές All-Star εξέφρασε τελευταία την επιθυμία να επιστρέψει στο ΝΒΑ και θα παλέψει γι' αυτό, ωστόσο αν δεν τα καταφέρει, έχει βρει την... άκρη του.

Συγκεκριμένα, ο Στούντεμαϊρ συμφώνησε να φορέσει ξανά τη φανέλα της Χάποελ Ιερουσαλήμ, αλλά μόνο αν δεν βρει ομάδα στην κορυφαία λίγκα του κόσμου!

OFFICIAL: @Amareisreal will return to @JerusalemBasket next season, if he won't be signed in the NBA pic.twitter.com/cgnDKUehPe

— Winner League (@WinnerLeague) 1 Ιουλίου 2018