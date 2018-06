Η ομάδα του Νέβεν Σπάχια επικράτησε άνετα της Χάποελ Χολόν στον τελικό με 95-75 και ανέβηκε στην κορυφή του Ισραήλ.

Ο Τζέικ Κοέν ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους και ο Μάικλ Ρολ πρόσθεσε 15. Ο ΝτιΜπαρτολομέο είχε 13, ενώ ο Κέιν είχε 10 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Τάιους 10 και 15, αντίστοιχα. Ο τελευταίος, μάλιστα, πήρε και τον τίτλο του MVP στα χέρια του.

Από την άλλη, ο Χόλογουεϊ είχε 20 πόντους, ο Ράις Τζούνιορ 14, ο Αλεξάντερ 13 και ο Μπλατ 12.

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 47-31, 68-47, 95-75.

.@MaccabitlvBC is the 2017-2018 Champions in #Winner_League, after an impressive 95:75 win over @HapoelHolon in the Final

Boxscore >>> https://t.co/dzy2iFoFwC pic.twitter.com/nT74yAukgb

— Winner League (@WinnerLeague) 14 Ιουνίου 2018