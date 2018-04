Με τρίποντο Περπέρογλου... τέζα η Μακάμπι! (vid)

Με 15 δευτερόλεπτα για το τέλος, ο Ελληνας φόργουορντ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και δίχως να το σκεφτεί «έγραψε» το 82-81 για την Χάποελ το οποίο έμελλε να ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Συνολικά τελείωσε το ματς έχοντας 9 πόντους με 0/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και κανένα λάθος σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Ο Τζερόμ Ντάισον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 24 πόντους και 4/8 τρίποντα, ενώ άλλους 12 πόντους σημείωσε ο Κεϊλίν Λούκας.

Για τους γηπεδούχους της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ξεχώρισαν οι Τάιους (18π., 9ρ.), Ντιμπαρτολομέο (13π.) και Τόμας (12π.)

