To season high του Περπέρογλου με τη Χάποελ! (vid)

Η ομάδα του «ανέβασε» ένα βίντεο με την εμφάνιση του Έλληνα γκαρντ, ο οποίος σημείωσε και ρεκόρ σεζόν όσον αφορά το σκοράρισμα.

Συγκεκριμένα σε 28 λεπτά πέτυχε 20 πόντους με 7/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 ασίστ και 2 λάθη.

Δείτε το season-high του έμπειρου φόργουορντ

New season high for Stratos Perperoglou with 20 Pts pic.twitter.com/LBL984TmX4

— Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) 3 Απριλίου 2018