Τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια στα ταξίδια με αυτοκίνητο 

Όταν ξεκινάει ένα ταξίδι με αυτοκίνητο, σημασία έχει η διαδρομή και όχι ο προορισμός! Συχνά, το κλίμα που επικρατεί είναι παραπάνω από γιορτινό και για να ενισχυθεί η θετική ενέργεια, απαιτούνται και τα ανάλογα τραγούδια. Ποια είναι όμως εκείνα που επιλέγουν συχνότερα οι ταξιδιώτες;

Η ιστοσελίδα InsureMyTrip πήρε αναλυτικά δεδομένα από το δημοφιλές Spotify, την εφαρμογή που μετρά εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο και κοίταξε ποια τραγούδια περιλαμβάνονται συχνότερα σε roadtrip playlists και παράλληλα, έχουν αναπαραχθεί περισσότερο. Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα που προκύπτει, ύστερα από την ανάλυση των δεδομένων! Αξίζει να αναφέρουμε ότι το top κομμάτι, έχει συμπεριληφθεί στο 15% των roadtrip playlists.

10. Closer - The Chainsmokers

9. Bohemian Rhapsody - Queen

8. Stacy's Mom - Fountains of Wayne

7. Old Town Road - Lil Nas X

6. Don't Stop Believin' - Journey

5. Africa - Toto

4. All Star - Smash Mouth

3. Highway To Hell - AC/DC

2. Hotel California - The Eagles

1. Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynyrd