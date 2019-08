Με αίμα βάφτηκε το σιρκουί του Βελγίου στη Formula 2, αφού ο 22χρονος πιλότος Αντουάν Ιμπέρ της Reanult βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Γάλλος ενεπλάκη σε δυστύχημα με τον Ιάπωνα Μαρίνο Σάτο και τον Αμερικανό Χουάν Μανουέλ Κορέα. Στην ανηφορική διαδρομή του Eau Rouge-Raidillon ο Ιμπέρ έχασε σε μια «τυφλή» στροφή, τον έλεγχο του μονοθεσίου, το οποίο έπεσε στα προστατευτικά και στη συνέχεια συγκρούστηκε με τον Κορέα, με αποτέλεσμα να κοπεί στα δύο. Η ταχύτητα υπολογίστηκε στα 250 χιλιόμετρα την ΄ώρα, ενώ ο Κορέα έπεσε πάνω του με 200 χιλιόμετρα. Οι κάμερες αμέσως διέκοψαν την μετάδοση, χωρίς να δείξουν ριπλέι, έπεσε αμέσως κόκκινη σημαία και τα υπόλοιπα μονοθέσια μπήκαν στα πιτς.

Άμεσα μπήκαν στην πίστα ασθενοφόρο και ιατρικό προσωπικό για να βοηθήσει τους τραυματίες, με τον Ιμπέρ και τον Κορέα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο και τον Σάτο να μην τραυματίζεται. Λίγη ώρα μετά, ο Ιμπέρ κατέληξε, ενώ ο Κορέα παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Ο Ιμπέρ ήταν γεννημένος στη Λιόν και ξεκίνησε να κάνει kart στα 12. Έκανε ντεμπούτο στην γαλλική F4 το 2013 και από τότε συνεχώς ανέβαινε κατηγορία. Κέρδισε την Formula 4 της χώρας του στην πρώτη του σεζόν, πριν περάσει δύο χρονιές στην Formula Renault 2.0. Μπήκε στο GP3 με την ART το 2017 και τη δεύτερη σεζόν του, κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής. Φέτος, κατάφερε να μπει στην F2 και να νικήσει τις κούρσες στο Μονακό και τη Γαλλία.

Η είδηση του θανάτου προκάλεσε σοκ στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με αρκετές εταιρείες αλλά και προσωπικότητες να εύχονται συλλυπητήρια μέσω Social Media.

Absolutely shocked by the tragic accident of Anthoine Hubert. Terrible. My thoughts are with him and his family, friends, team and loved ones. #F2 pic.twitter.com/NzLTSfqmqT — Max Verstappen (@Max33Verstappen) August 31, 2019

The entire Mercedes family sends its deepest condolences to the family and friends of Anthoine Hubert, and his Arden and Renault teams on this tragic day. — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 31, 2019

This day has gone from peak to low. Absolutely speechless by the death of Anthoine Hubert. Thoughts are with him and his loved ones. Rest In Peace. pic.twitter.com/N2Do65yi8v — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) August 31, 2019