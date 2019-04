Μια μοναδική Maserati για τον Ρέι Άλεν (pics)

Ο Ρέι Άλεν δεν είναι ένας τυχαίος μπασκετμπολίστας, οπότε δεν μπορεί να έχει και ένα... τυχαίο αυτοκίνητο. Πρόσφατα, έκανε την παραγγελία του για μια ειδική Levante GTS στη Maserati, με το λανσάρισμα του νέου προγράμματος One of One της εταιρείας, όπου ο αγοραστής μπορεί να προσαρμόσει το αυτοκίνητο στα γούστα του.

Ο πρώην παίκτης του NBA, με «θητεία» σε αρκετές πρωτοκλασάτες ομάδες, την παράγγειλε σε μπλε ματ χρώμα, με αρκετές λεπτομέρειες από ανθρακονήματα και ζάντες αλουμινίου διάστασης 22 ιντσών! Οι ιδιαιτερότητες συνεχίζονται και στο εσωτερικό, με επενδύσεις δέρματος σε μπλε απόχρωση και τα πατάκια να θυμίζουν δίχτυ από καλάθι μπασκέτας. Η Maserati παρέδωσε τη Levante GTS στον Ρέι Άλεν, στο πλαίσιο της έκθεσης αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης.