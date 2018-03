Από την Γαύδο στο Βόρειο Ακρωτήριο με ξύλινα ελληνικά ποδήλατα!

Μια απόσταση 12.500 χιλιομέτρων, ακόμη κι αν καλυφθεί με αυτοκίνητο, είναι μια πραγματική πρόκληση. Φανταστείτε λοιπόν, αν μιλάμε για ένα τέτοιο ταξίδι με ποδήλατα! Η αξέχαστη αυτή εμπειρία θα λάβει χώρα από την Γαύδο, μέχρι το Βόρειο Ακρωτήριο (Νόρντκαπ) της Νορβηγίας και θα διαρκέσει 114 μέρες. Θα χρησιμοποιηθούν ξύλινα, ελληνικά ποδήλατα της εταιρείας Coco-mat και η περιπέτεια θα ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου.

Η προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του ταξιδιού είναι 14 Ιουλίου του 2018. Η ομάδα που θα συμμετάσχει σε αυτή την περιπέτεια, έχει ως motto, το ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική φράση: Less Is More! Σύμφωνα με αυτό, «πάρτε μαζί μόνο το σακίδιο σας και ακολουθήστε μας για όσο θέλετε. Τα καταλύματα και τα ποδήλατα παρέχονται από την Coco-mat. Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι οι συμμετοχές είναι ανοικτές, δηλαδή μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε το επιθυμεί, πραγματοποιώντας μάλιστα και όποιο τμήμα της διαδρομής επιθυμεί.

Το όνειρο ξεκίνησε στην Ελλάδα ως μονοήμερη ποδηλασία 300 ποδηλατών στο κέντρο της Αθήνας το 2016 και συνεχίστηκε με μακρύτερες ποδηλατικές βόλτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα στην Πάτρα, από την Αθήνα στα Τίρανα και από μια ελληνική περιήγηση με νησιά όπου ξεπέρασαν τα 9.000 χιλιόμετρα σε 100 ημέρες. Και κάπως έτσι, το όραμα επεκτάθηκε και αποφασίστηκε οι εμπνευστές να ταξιδέψουν με τα ελληνικά ξύλινα ποδήλατα Coco-mat από το νοτιότερο έως το βορειότερο σημείο της Ευρώπης.

Δύο λόγια για τα ξύλινα ποδήλατα της Coco-mat

Τον Αύγουστο του 2016, ένας μεγάλος αριθμός ενθουσιωδών ανθρώπων, που επιθυμούν να κάνουν τον κόσμο λίγο πιο όμορφο, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας νέες ιδέες με τον πιο φυσικό και δημιουργικό τρόπο, ίδρυσε το εργοστάσιο ξυλογλυπτικής coco-mat.bike στην Ελλάδα! Το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό που ξεχειλίζει το φως, καθώς εκπληρώνεται και μεταφέρει την αναζωογονητική ενέργεια του ήλιου, η οποία αξιοποιείται και προσφέρεται σε μας μέσω του ξύλινου cocomat.bike.

Το ποδήλατο είναι πλήρως χειροποίητο και μοναδικό και με κάθε αγορά ποδηλάτου φυτεύεται δέντρο στο πάρκο cocomat.bike με το όνομα του πελάτη. Η επιλογή των ξύλινων ποδηλάτων έγινε επειδή είναι φιλικά προς το περιβάλλον και η παραγωγή τους αφήνει το ελαφρύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δυνατόν, αλλά μας αρέσει να τα οδηγούμε λόγω της εξαιρετικής άνεσής τους. Το ξύλο είναι ένα ζεστό υλικό, και εκλύει συναίσθημα.

Τα ξύλινα ποδήλατα είναι βιώσιμα, ανθεκτικά, γρήγορα, άνετα και προσφέρουν μια ομαλή ποιότητα κύλισης. Λόγω της ευελιξίας του, το ξύλινο πλαίσιο απορροφά πολύ καλά τους κραδασμούς, καθιστώντας την ποδηλασία μια συναρπαστική εμπειρία ποδηλασίας. Το ξύλο είναι ένα φυσικά άκαμπτο και ισχυρό υλικό, το οποίο κάνει τα ξύλινα πλαίσια ποδηλάτων τόσο ισχυρά και σκληρά όσο τα πλαίσια άνθρακα, με πολύ περισσότερη άνεση από ένα χαλύβδινο πλαίσιο.

Το ποδήλατο cocomat.bike έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από γερμανικό οργανισμό, ενώ είναι λιγότερο επιρρεπές σε φθορά από το μέταλλο. Είναι δε πολύ πιο εύκολο να επισκευαστούν από τους αντίστοιχους μεταλλικούς σκελετούς, ενώ η σωστή στεγανοποίηση, το καθιστά εντελώς αδιάβροχο. Και φυσικά, είναι όμορφα!