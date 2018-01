Πέντε racing παιχνίδια του 2018 (vids)

Με παιχνίδια αυτοκινήτου όπως το καινούριο Dirt ή το νέο παιχνίδι της F1 φαίνεται πως η τεχνολογία στο home simulator έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ώστε να προφέρει μια συνολικά εκπληκτική εμπειρία. Ιδίως από τη στιγμή που την όποια παιχνιδομηχανή ή τον υπολογιστή συνοδεύει και μια τιμονιέρα για πιο πειστική εξομοίωση.

Το 2018 αναμένονται εξίσου εντυπωσιακά παιχνίδια και αυτός είναι ένας μίνι οδηγός, τουλάχιστον με όσα από αυτά μας έχουν προσφέρει ένα trailer ή ένα ικανοποιητικό video.

1. The crew 2

Η πρώτη έκδοση του παιχνιδιού έφερε έναν πολύ εντυπωσιακό κόσμο σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια αυτοκινήτου, αλλά η ροή του παιχνιδιού παρουσίαζε κενά και δέχτηκε επικρίσεις. Όλα αυτά αναμένεται να βελτιωθούν στο The Crew 2 και το παιχνίδι είναι ήδη από αυτά που περιμένουν οι λάτρεις.

2. TT Isle of Man: Ride on the edge

Για πρώτη φορά επιχειρείται να μεταφερθεί στον gaming κόσμο η ατμόσφαιρα, ο κίνδυνος και συνολικά η αίσθηση που έχουν οι αναβάτες στο φημισμένο Isle of Man, την κούρσα που μετράει δεκάδες νεκρούς στην πολυετή ιστορία της. Η παραγωγός εταιρεία έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της στο WRC 5 και ο τίτλος αναμένεται με αγωνία ανάμεσα στους φίλους της μοτοσυκλέτας.

3. Onrush

Εξομοιωτής δεν είναι σίγουρα, το Onrush που δεν έχει ανακοινωθεί πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει αλλά θα είναι μέσα στο 2018. Η Codemasters, ή εταιρεία που έχει προσφέρει αμέτρητες επιτυχίες και ανάμεσα σε αυτές τα Dirt και τα παιχνίδια της F1. Το συγκεκριμένο είναι περισσότερο παιχνίδι κάτι που σημαίνει πως απευθύνεται και σε μικρότερες ηλικίες και στόχος δεν είναι μόνο ο χρόνος αλλά και οι δοκιμασίες που πρέπει να κατακτήσεις.

4. MX Vs ATV All Out

Ο θεαματικός κόσμος του Motocross απέναντι στη νέα τάση των ATVs, διανθίζεται με κάθε είδους αγώνισμα που έχει να κάνει με τις off road μοτοσυκλέτες. Supercross, freestyle και πολλά άλλα είδη αγωνισμάτων με μοτοσυκλέτες έρχονται από μια εταιρεία που έχει εξειδικευτεί σε τέτοιου είδους παιχνίδια εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

5. Gravel

Ίσως τις περισσότερες υποσχέσεις για το 2018 έχει δώσει η ομάδα που δημιουργεί το Gravel. Με τεχνογνωσία και εμπειρία από κορυφαίους τίτλους παιχνιδιών όπως τα WRC και τα MotoGP παιχνίδια των προηγούμενων ετών, έρχεται να μεταφέρει τους gamers εκτός δρόμου. Το κύριο στοιχείο του όπως φαίνεται θα είναι τόσο τα υπάρχοντα μοντέλα των εταιρειών, όσο και απίστευτα αυτοκίνητα που θα είναι φτιαγμένα για off road οδήγηση και περιπέτεια.