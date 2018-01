H Formula 1 «υποκλίνεται» στον Κάρλος Σάινθ

H Formula 1 βγάζει το καπέλο στον Κάρλος Σάινθ. Ο 55χρονος Ισπανός θριάμβευσε για δεύτερη φορά στο Ράλι Ντακάρ οδηγώντας ένα εργοστασιακό Peugeot και με διαφορά άνω των 40 λεπτών από τον δεύτερο Nασέρ Αλ Ατίγια με Toyota. Ο Σάινθ έγραψε λοιπόν ιστορία και στο Ράλι Ντακάρ μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι WRC, όπου έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο. Ετσι έλαβε τα εύσημα και από πιλότους της Formula 1, οι οποίοι υποκλίθηκαν μπροστά στο νέο επίτευγμα ενός οδηγού αγώνων, που παραμένει ενεργός και επιτυχημένος σε μία ηλικία, όπου οι περισσότεροι αντίπαλοί του έχουν βγει στη…σύνταξη.

Εννοείται, ότι τα πιο συγκινητικά σχόλια προέρχονται από τον γιο του, Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, οδηγό της Formula 1 με την ομάδα της Renault, που έγραψε στο Facebook: «Σήμερα είμαι ίσως ο πιο περήφανος γιος σε όλον τον κόσμο. Νικητής στο πιο σκληρό Ντακάρ που έγινε ποτέ στη Νότια Αμερική στην ηλικία των 55 ετών (ωραίο νούμερο) και το πέτυχε με τον δικό του τρόπο. Συγχαρητήρια ‘’ματαντόρ’’».

Συγχαρητήρια στον συμπατριώτη του έδωσε μέσω Twitter και Φερνάντο Αλόνσο, που είναι φίλος της οικογένειας Σάινθ και αποθέωσε τον εφετινό νικητή του Ντακάρ ως ‘’Campeon’’, δηλαδή ‘’Πρωταθλητή’’.

Όμως και ο Ρομέιν Γκρόσγιαν εντυπωσιάστηκε από τη νίκη του βετεράνου οδηγού και το έδειξε τουιτάροντας το μήνυμα «Well done @CSainz_oficial on your @dakar win!».