Τραυματίστηκε ο Ρόμα, νικητής ο Αλ Ατίγια! (pics&vid)

Στο νοσοκομείο της Λίμα μεταφέρθηκε ο Νάνι Ρόμα μετά από ατύχημα που είχε ένα μόλις χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό της τρίτης ειδικής διαδρομής του φετινού Ράλι Ντακάρ. Ο οδηγός της Mini έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προσπαθώντας να αλλάξει κατεύθυνση στην έρημο του Περού. Αυτό έπειτα από μερικά σφοδρά ντελαπαρίσματα κατέληξε με τον ουρανό στο έδαφος πριν επιστρέψει στην κανονική του θέση.

Ο συνοδηγός του Άλεξ Χάρο δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και μάλιστα στο video φαίνεται να βοηθά τον εμφανώς ζαλισμένο και καταπονημένο Ρόμα πριν ασχοληθεί με το αυτοκίνητο. Το πλήρωμα κατάφερε να φτάσει στον τερματισμό της ειδικής χάνοντας φυσικά πολύ χρόνο, ωστόσο δεν μπόρεσε να συνεχίσει μέχρι το μπιβουάκ που απείχε άλλα 200 χιλιόμετρα περίπου. Οι γιατροί διαπίστωσαν ελαφρά διάσειση και καταπόνηση του λαιμού του Ισπανού οδηγού και έτσι ο Ρόμα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Λίμα. Είναι σχεδόν βέβαιο πως δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα.

Nani Roma suffered a nasty crash. Fortunately, he was able to complete the stage and was quickly attended by the staff of the #Dakar2018.

// El campeón español Nani Roma sufrió un accidente muy serio. Afortunadamente, pudo completar la etapa y fue rápidamente atendido. pic.twitter.com/bcqdlSwTd2

