11 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Κόλιν Μακ Ρέι (vids)

Ειρωνεία της τύχης; Τραγικό παιχνίδι της μοίρας; Δεν έχει σημασία. Το «κοντέρ» έγραψε ότι ο πιο θεαματικός οδηγός που γνώρισε ποτέ το WRC, ο οποίος γλίτωσε άπειρες φορές από του… Χάρου τα δόντια οδηγώντας στο όριο, έχασε τη ζωή του ως… πιλότος ελικοπτέρου σε μία πτήση στη Σκωτία, πριν από 11 χρόνια. Να σημειωθεί επίσης ότι εκτός από τον ίδιο τον Μακ Ρέι, σκοτώθηκε ο πεντάχρονος γιος του και ακόμη δύο άτομα.

Ο Κόλιν Μακ Ρέι έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένος στις μνήμες όλων των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, για την θεαματική, στα όρια του επικίνδυνου, οδήγηση του, την οποία το ελληνικό κοινό είχε την τύχη να απολαύσει πολλές φορές στο Ράλι Ακρόπολις, στο οποίο άλλωστε παραμένει πολυνίκης με 5 νίκες (οι 3 συνεχόμενες). Παράλληλα, χάρη στον συγκεκριμένο τρόπο οδήγησης, ο Σκωτσέζος έγινε μέχρι και video game, με τρομακτική απήχηση ανά την υφήλιο!

Για τον Μακ Ρέι δεν υπήρξε όριο που δεν επιχείρησε να ξεπεράσει και αυτό επιβεβαίωνε άλλωστε με το διάσημο μότο του: «If in doubt, flat out» (σε ελεύθερη μετάφραση: «Αν έχεις την παραμικρή αμφιβολία, απλά σανίδωσε το»). Αυτή την «τρέλα» εκτίμησε το κοινό στον Μακ Ρέι και για αυτό άλλωστε παραμένει ακόμη ένας από τους πλέον αγαπητούς οδηγούς του WRC (και όχι μόνο) κι ας κατέκτησε μόλις ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα (το 1995), παρά τις 25 συνολικά νίκες του.

Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι ο Σκωτσέζος γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1968, ενώ η τραγική ειρωνεία ότι γλίτωσε από θεαματικά ατυχήματα στους αγώνες του WRC και τελικά «έφυγε» από πτώση ελικοπτέρου, θα στοιχειώνει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού για χρόνια.

