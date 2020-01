8 αλλαγές για τους Ελληνες οδηγούς το 2020

Η ραγδαίες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες της ηλεκτροκίνησης και της αυτόνομης κίνησης των οχημάτων αρχίζουν, έστω και αμυδρά, να αγγίζουν και την Ελλάδα.

Σε όλο τον κόσμο δημιουργούνται και όπου ήδη υπάρχουν επεκτείνονται σημαντικά οι υποδομές φόρτισης, ξεκινούν οι πειραματικές χρήσεις του 5G για την επικοινωνία μεταξύ των αυτοκινήτων, κατασκευάζονται “έξυπνοι δρόμοι”, ακόμα και πόλεις του μέλλοντος.

Στην Ελλάδα ακόμα παλεύουμε με τα οδικά μας δίκτυα -χαρακτηριστικό το παράδειγμα της εναπομένουσας καρμανιόλας και κατ' ευφημισμόν Εθνικής Οδού Πάτρας- Πύργου, ενώ οι υποδομές για την υποδοχή των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων είναι στα σπάργανα.

Μολαταύτα κάποιες σημαντικές αλλαγές έχουν ήδη δρομολογηθεί με σχετικούς νόμους και κάποιες ακόμα αναμένεται να νομοθετηθούν εντός του 2020, οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά το περιβάλλον της αυτοκίνησης στη χώρας. Ας δούμε ποιες είναι αυτές:

1. Κίνητρα αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων

Σύμφωνα με δήλωση της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Κας Αλεξάνδρας Σδούκου, στο 3ο συνέδριο Electromobility, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριήμερης εκδήλωσης Eco-Fest 2020, η κυβέρνηση εξετάζει δέσμη μέτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. Τα μέτρα αυτά μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά φορολογικών ελαφρύνσεων και διαφόρων κινήτρων , όπως ελεύθερη στάθμευση, κυκλοφορία σε λωρίδες λεωφορείων στην πόλη κ.ά. Μάλιστα ο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια του ίδιου συνεδρίου, δεσμεύτηκε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα έρθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους προς κύρωση στη βουλή.

2. 2.000 φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης, ανακοίνωσε από το βήμα του 3ου Ecomobility Conference ότι στόχος τη κυβέρνησης είναι μέσα στο 2020 είναι οι σταθμοί φόρτισης σε όλη την ελληνική επικράτεια να φτάσουν τους 2.000. Σημείωσε ότι το 2019 αδειοδοτήθηκαν έξι πρατήρια με τελευταίας τεχνολογίας συσκευές ταχυφόρτισης και πως παράλληλα σχεδιάζεται η ηλεκτρονική βάση δεδομένων, μέσω της οποίας οι πολίτες θα ενημερώνονται σχετικά με τη θέση και τη διάθεση των σημείων φόρτισης για όλη τη χώρα σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, το υπουργείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την ενιαία απεικόνιση των δεδομένων των υποδομών φόρτισης με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

3. Νέα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα

Έως σήμερα τα ηλεκτρικά ή plug in υβριδικά μοντέλα της ελληνικής αγοράς μετρώνται στα δάχτυλα των δύο χεριών. Μέσα στο 2020 η ένδεια αυτή θα μετατραπεί σε υπερπροσφορά, καθώς σχεδόν κάθε μάρκα θα διαθέτει μια ή περισσότερες ηλεκτροκίνητες προτάσεις στη γκάμα της. Πιο συγκεκριμένα, περιμένουμε περίπου 30 ηλεκτρικά και plug in υβριδικά μοντέλα. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα ηλεκτρικά Peugeot e-208, e-2008 και το υβριδικό 3008, το ηλεκτρικό VW ID.3 και το αντίστοιχο μικρό e-up! , το ηλεκτρικό DS3 E-tense και το υβριδικό DS7, το ηλεκτρικό Volvo XC40 Recharge και η plug in υβριδική εκδοχή του, το ηλεκτρικό Honda e, δύο εκδόσεις του Hyundai Kona –αμιγώς ηλεκτρική και υβριδική- το ηλεκτρικό Skoda Citigo e-IV, το ηλεκτρικό Seat Mii,το ηλεκτρικό Opel Corsa-e και το υβριδικό Grandland X, το ηλεκτρικό Audi Q4 e-tron, την ηλεκτρική BMW iX3, το ηλεκτρικό Mini SE, το ηλεκτρικό Fiat 500, τα ηλεκτρικά Kia e-Niro και e-Soul, υβριδικές εκδόσεις των Renault Clio και Captur και τέλος πλειάδα υβριδικών και ηλεκτρικών από την Ford, αρχής γενομένης με το νέο Puma.

4. Aλλαγές του Κ.Ο.Κ. με πιο αυστηρές ποινές

O υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής έναν πιο αυστηρό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την οδική συμπεριφορά των πολιτών. Αυξημένα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις αναμένονται για την παραβίαση του Stop, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και άλλες παραβάσεις, ενώ ήδη τιμωρείται με αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες η παραβίαση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης στου αυτοκινητοδρόμους.

5. Επανακαθορισμός των τελών κυκλοφορίας

Η θέση σε ισχύ του νέου πρωτοκόλλου μέτρησης της κατανάλωσης και των ρύπων στην Ε.Ε., με την ονομασία WLTP, θα επιφέρει αύξηση στο CO2 που εκπέμπουν όλα τα αυτοκίνητα, σε σχέση με το παλαιό πρωτόκολλο NEDC. Με αυτό το δεδομένο, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην μείωση του συντελεστή υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν μετά το 2011 στη χώρα μας, ώστε να μην υπάρχει αύξησή τους.

6. Ενιαία ηλεκτρονικά διόδια

Η στιγμή που θα πληρώνουμε διόδια βάσει των χιλιομέτρων που διανύουμε στον αυτοκινητόδρομο ίσως έρθει το 2020. Το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων «κόλλησε» στο τέλος του 2019, καθώς το ΣτΕ κήρυξε άκυρο το διαγωνισμό του υπουργείου Υποδομών. Πλέον αναμένεται από τον υπουργείο, ακολουθώντας το σκεπτικό του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας, να φέρει προς κύρωση ένα διαγωνισμό αδιάβλητο, που θα μας επιτρέπει να κινούμαστε χωρίς σταμάτα – ξεκίνα σε όλους του αυτοκινητοδρόμους της χώρας και μάλιστα με ένα αναλογικό σύστημα χρέωσης.

7. Νέοι αυτοκινητόδρομοι

Στις 23 Ιανουαρίου 2020 εγκρίθηκε κονδύλιο ύψους 255 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής, για την κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Λαμίας και Ξυνιάδας, ο οποίος θα συνδέσει την ΠΑΘΕ με τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος – Ε65. Θετική εξέλιξη, ωστόσο δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σχετικά με τους ανάδοχους ή τον ανάδοχο για την επέκταση της Ιόνιας οδού και την κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Πάτρας και Πύργου.

8. Προσωρινά διπλώματα οδήγησης

Με τις καθυστερήσεις στην έκδοση νέων αδειών οδήγησης να φτάνουν ακόμα και τους τρεις μήνες από την ημερομηνία της επιτυχίας του υποψήφιου οδηγού στις σχετικές εξετάσεις, το σχέδιο νόμου που προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής άδειας οδήγησης την ίδια ημέρα και αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη, έχει “παγώσει” προς το παρόν η συζήτηση για τη διενέργεια των εξετάσεων οδήγησης με ηλεκτρονικά μέσα, που είχε ξεκινήσει από το 2018, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.