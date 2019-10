Η Ford μπαίνει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση με το νέο Puma

Η παραγωγή του καινοτόμου και ηλεκτροκίνητου νέου Ford Puma ξεκινά τώρα στο προηγμένο εργοστάσιο της Ford στην Κραϊόβα της Ρουμανίας.Το νέο, συμπαγές crossover της μάρκας, το οποίο αντλεί την έμπνευσή του από τα μοντέλα της SUV κατηγορίας, προσφέρεται με την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης Ford EcoBoost Hybrid 48 volt, αποτελώντας το πρώτο υβριδικό όχημα που θα κατασκευάζεται στη Ρουμανία.

Η Ford έχει αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της προσλαμβάνοντας επιπλέον 1.700 άτομα και έχει επενδύσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στις εγκαταστάσεις της στην Κραϊόβα, προκειμένου να υποστηρίξει την παραγωγή ενός πρωτοποριακού μοντέλου που συνδυάζει την υψηλή απόδοση ενός ήπιου υβριδικού συστήματος κίνησης και τον καλύτερο στην κατηγορία* χώρο αποσκευών, με το ελκυστικό σχεδιαστικό στιλ. Με τον τρόπο αυτό, η συνολική επένδυση της Ford στην Κραϊόβα έχει ανέλθει σε περίπου 1,5 δις ευρώ από το 2008 μέχρι και σήμερα.

Το νέο Ford Puma είναι ένα από τα οκτώ ηλεκτροκίνητα μοντέλα που φέρνει φέτος η Ford στην Ευρωπαϊκή αγορά. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ford ανακοίνωσε ότι όλες οι νέες σειρές επιβατικών μοντέλων της θα περιλαμβάνουν και μία ηλεκτροκίνητη έκδοση – ήπια υβριδική, πλήρως υβριδική, plug-in υβριδική ή πλήρως ηλεκτρική – διαμορφώνοντας έτσι μία ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους Ευρωπαίους αγοραστές. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι ηλεκτροκίνητες εκδόσεις θα έχουν ποσοστό άνω του 50% επί του συνόλου των πωλήσεων επιβατικών οχημάτων της μάρκας μέχρι τα τέλη του 2022.

«Το νέο Puma αντιπροσωπεύει το επόμενο κεφάλαιο στην ανθρωποκεντρική σχεδιαστική φιλοσοφία της Ford που αναβαθμίζει τις έννοιες της ποιότητας, της τεχνολογικής αρτιότητας και της οδηγικής απόλαυσης για τη μάρκα στην Ευρώπη» δήλωσε ο Stuart Rowley, president, Ford Ευρώπης. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Puma θα γίνει τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη.»

Πέρα από την προηγμένη, ήπια υβριδική τεχνολογία, το χαρισματικό νέο Ford Puma προσφέρει ένα αμάξωμα με εντυπωσιακές αναλογίες που παραπέμπουν σε SUV μοντέλο, ευπροσάρμοστο χώρο αποσκευών με μέγιστη χωρητικότητα 456 λίτρων, ο οποίος περιλαμβάνει το καινοτόμο Ford MegaBox, τεχνολογίες και συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης που εμπνέουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση όπως τα Adaptive Cruise Control με Stop & Go, Speed Sign Recognition και Lane Centring, καθώς και πολυτελή εξοπλισμό άνεσης όπως τα πρώτα στην κατηγορία καθίσματα με οσφυϊκό μασάζ.

Η γκάμα εκδόσεων περιλαμβάνει το σπορ Puma ST-Line που είναι εμπνευσμένο από τη Ford Performance και το πλούσια εξοπλισμένο Puma Titanium X, το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης.

Ήδη διαθέσιμο για παραγγελία σε όλη την Ευρώπη, το νέο Ford Puma πλαισιώνει την αυξανόμενη γκάμα των SUV και crossover μοντέλων της Ford στην Ευρώπη. Η Ford Romania απασχολεί περίπου 6.000 εργαζόμενους στην παραγωγή του νέου Puma, του EcoSport, καθώς και του EcoBoost βενζινοκινητήρα του 1.0 λίτρου της Ford, ο οποίος έχει διακριθεί 11 φορές με βραβεία στον καταξιωμένο θεσμό “International Engine & Powertrain of the Year”.

Με την έναρξη παραγωγής του νέου Puma, το εργοστάσιο στην Κραϊόβα κατασκευάζει παράλληλα και για πρώτη φορά στα χρονικά δύο σειρές μοντέλων προσφέροντας για λογαριασμό της Ford προηγμένες SUV και crossover προτάσεις στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία μοντέλων της Ευρωπαϊκής αγοράς, σύμφωνα με την JATO Dynamics.

Ford EcoSport – εκπομπές CO 2 από 110-111 g/km, κατανάλωση καυσίμου από 4,2 l/100 km

Ford Puma EcoBoost Hybrid - εκπομπές CO 2 από 99 g/km, κατανάλωση καυσίμου από 4,3 l/100 km

