Το 1ο Adventure Meeting άνοιξε τις πύλες του!

Τρία διαφορετικά group αναβατών χωρισμένα σε Adventure On Road, Adventure Off Road και Enduro, απολαμβάνουν οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες, σε ένα test ride event που δεν έχει ξαναγίνει!

Τα δύο πρώτα group ξεκινούν μέσα από το πάρκο The Ranch και κατευθύνονται προς Αγγελόκαστρο, από διαφορετικές διαδρομές, με το Off Road να διασχίζει ασφαλή δασικό χωματόδρομο, και το On Road να απολαμβάνει την όμορφη επαρχιακή διαδρομή.

Οι enduro μοτοσυκλέτες βρίσκονται σε οριοθετημένη διαδρομή – πίστα στην είσοδο του πάρκου, όπου οι αναβάτες οδηγούν τα enduro μοντέλα εναλλάξ, ανάλογα τις προτιμήσεις τους.

Παράλληλα events συμβαίνουν όλη την ημέρα στο πάρκο, με το Flat Track by Harley-Davidson, Yamaha Junior Academy, Yamaha 50 χρόνια, Adventure Tour ιδιωτών by Enduro Greece, Skill Contest by Enduro Greece, Σεμινάρια Enduro by Κίμωνας Καράμπελας, Womens Enduro Ride by Enduro Greece, σεμινάριο οδήγησης στην πόλη by Ducati Riding School, παρουσίαση ταξιδιωτικών από τους Κωνσταντίνο Μητσάκη και Ηλία Χατζηγεωργίου, σεμινάριο φωτογραφίας μοτοσυκλέτας από τον Canon Phοtographer Λουκά Χαψή, να κρατάνε τους αναβάτες σε εγρήγορση όλη την ημέρα!

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ

Διαθέσιμες είναι μοτοσυκλέτες των εταιριών Aprilia, BMW, Brixton, Ducati, Fantic, Husqvarna, Honda, Harley-Davidson, Moto Guzzi, Kawasaki, KTM, Sherco, Suzuki, Triumph, Yamaha.

Κλείστε τα εισιτήρια σας τώρα και σιγουρέψτε τις μοτοσυκλέτες που θα οδηγήσετε το Σάββατο και την Κυριακή, τις ώρες που εσείς θέλετε!

Ωράριο: Σάββατο 14/9 10:00 – 18:00 και Κυριακή 15/9 10:00 – 18:00.

Κλείστε τώρα θέση, μόνος/μόνη ή με την οικογένεια, και απολαύστε ένα τριήμερο γεμάτο μοτοσυκλέτα και περιπέτεια, σε ένα event όπου όλοι θα περάσουν καλά!

