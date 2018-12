5 τραγούδια που... σκοτώνουν, αν τα ακούς στο αυτοκίνητο!

Μια επιστημονική εξήγηση μπορεί να υπάρχει για κάθε πράγμα γύρω μας, ακόμη και για τα τραγούδια που ακούμε την ώρα που οδηγούμε και το πόσο εύκολο είναι να προκαλέσουν ατύχημα! Μια έρευνα από την Αγγλία και συγκεκριμένα, από τον χρηματοδοτικό οργανισμό Moneybarn, αποκαλύπτει ότι τα τραγούδια με ρυθμό μεγαλύτερο των 120 bpm (beats per minute) μπορούν να αποδειχθούν πολύ επικίνδυνα.

Η επίδρασή τους στην οδήγηση είναι σημαντική και το αποτέλεσμα όσων τα ακούνε είναι η παραβίαση του ορίου ταχύτητας και οι παραβάσεις του ΚΟΚ γενικότερα. Προχωρώντας στα στοιχεία που δίνει η έρευνα, ανακαλύπτουμε ότι το ποσοστό των δημοφιλέστερων τραγουδιών στο Spotify (δημοφιλής εφαρμογή μουσικής) που είναι στην πραγματικότητα ασφαλή για οδήγηση, είναι κάτω του 30%. Τα πέντε πιο επικίνδυνα τραγούδια, για να ακούμε στο αυτοκίνητο είναι:

1) Green Day - American Idiot

2) Miley Cyrus - Party in the U.S.A.

3) The Killers - Mr. Brightside

4) The Chainsmokers - Don't Let Me Down

5) Bruce Springsteen - Born to Run

Από την άλλη, τα πέντε «ασφαλέστερα» τραγούδια για να ακούμε στο αυτοκίνητο, είναι:

1) Led Zeppelin - Stairway to Heaven

2) Red Hot Chili Peppers - Under the Bridge

3) Drake - God's Plan

4) Toto - Africa

5) Khalid - Location

Ωστόσο οι υπεύθυνοι της έρευνας, τονίζουν ότι πολλά πράγματα παίζουν ρόλο για να χαρακτηριστεί «ασφαλές» ένα τραγούδι πίσω από το τιμόνι. Η ένταση στο ηχοσύστημα, είναι η βασικότερη παράμετρος και δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που καταγράφονται, όπου η αιτία ήταν τα... χορευτικά, το κλείσιμο των ματιών κατά την οδήγηση και η διάσπαση της προσοχής από το τραγούδι. Για την ένταση μάλιστα, υπάρχουν και ξεχωριστά στοιχεία που δείχνουν ότι αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς του οδηγού και κατ' επέκταση, το χρόνο αντίδρασής του σε κάποια έκτακτη κατάσταση.