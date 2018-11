Zήστε την εμπειρία της εκτός δρόμου οδήγησης στο Attart Off Road Park

Πρεμιέρα κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Νοεμβρίου ο ανανεωμένος πολυχώρος Attart Off Road Park στην Κερατέα Αττικής. Η δεύτερη γενιά της οικογένειας Aττάρτ, που έχει συνδέσει το όνομά της με την εκτός δρόμου οδήγηση ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες, θα υποδέχεται πλέον τους φίλους της τετρακίνησης κάθε Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να ανεβάσουν την αδρεναλίνη τους υπεύθυνα και με ασφάλεια στην ειδική χωμάτινη πίστα. Το κόστος συμμετοχής είναι μόνον 20 ευρώ, εφόσον χρησιμοποιούν οι επισκέπτες δικό τους όχημα, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα ενοικίασης οχήματος 4Χ4.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν έτσι από πρώτο χέρι τα μυστικά της off road οδήγησης στην πίστα με τα 20 εμπόδια, ενώ μπορούν να παρακολουθήσουν και ειδικά σεμινάρια για σωστή εκπαίδευση.

Παράλληλα, ανανεώθηκε πλήρως και η ιστοσελίδα του Attart Off Road Park. Ετσι μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.attartoffroadpark.gr όλες τις πληροφορίες για τον πολυχώρο, τις υπηρεσίες του, τις επόμενες εκδηλώσεις, τιμοκατάλογο συμμετοχής και στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους.

Λίγα λόγια για το Attart Off Road Park!

Ο χώρος, εμπνευσμένος από τον καταξιωμένο οδηγό Off Road αγώνων, Στέφανο Αττάρτ, έχει προσελκύσει στο παρελθόν και αναμένεται να προσελκύσει περαιτέρω στο μέλλον, τους λάτρεις της Off Road οδήγησης που θα έχουν την ευκαιρία να "παίξουν" στην πίστα του καθώς και να απολαύσουν τον καφέ τους σε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον. Ο πολυχώρος Attart Off Road Park, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εταιρικά events με τη δυνατότητα διοργάνωσης στο χώρο εταιρικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και άλλων ποικίλων δραστηριοτήτων.

Επικοινωνία / Χάρτης

Σε λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας μπορείτε να βρεθείτε στον πολυχώρο και ξεχάσετε πως βρίσκεστε στην Αττική!

Για να φτάσετε στο Attart Off Road Park πατήστε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ραντεβού και για να εξασφαλίσετε τη θέση σας σε κάποιο event, επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του Attart Off Road Park, κα Άννα Αττάρτ: 6978836390 & annaattart@attartoffroadpark.gr