Ευρώπη και ΗΠΑ στρέφονται στα εναλλακτικά καύσιμα και όχι τυχαία...

Τα τελευταία χρόνια, οι επιλογές πολλών κυβερνήσεων επιβεβαιώνουν τη στροφή όλων των αναπτυγμένων χωρών του κόσμου και -κυρίως των ευρωπαϊκών- προς τα εναλλακτικά καύσιμα κίνησης .

Στις Η.Π.Α., το σύνολο των σχολικών λεωφορείων που κινούνται με υγραέριο ανέρχεται σε 12.500. Στην Αγγλία, δοκιμάζεται ήδη η εναλλακτική μορφή κίνησης με υγραέριο, στα παγκοσμίως αναγνωρίσιμα λονδρέζικα taxi. Η τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης αντίστοιχα, σε μια προσπάθειά μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πήρε την πρωτοβουλία «Strategy for Air Quality of the Community of Madrid», που προβλέπει την επιδότηση των μετατροπών οχημάτων σε υγραεριοκίνητα.

Την ίδια στιγμή, οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο, ανταποκρινόμενες στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, επενδύουν ευρέως στη τεχνολογία των εναλλακτικών καυσίμων. Μιλώντας με απόλυτους αριθμούς, το φυσικό αέριο κίνησης χρησιμοποιείται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια οχήματα στην Ευρώπη, ενώ το υγραέριο , σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια αυτοκίνητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 3% του συνολικού στόλου.

Η Ελλάδα ακολουθεί με γοργό ρυθμό

Με εκατομμύρια οπαδούς σε όλον τον κόσμο, τα εναλλακτικά καύσιμα κερδίζουν τη θέση που τους αξίζει και στην Ελλάδα! Το LPG σήμερα αντιστοιχεί περίπου στο 4,5-5% του συνολικού μίγματος καυσίμων κίνησης στη χώρα μας και τα υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα αριθμούν γύρω στα 400.000 , η συντριπτική πλειονότητα των οποίων (99%) είναι οχήματα που έχουν μετατραπεί από βενζινοκίνητα/πετρελαιοκίνητα.

Η αγορά υγραερίου ξεκίνησε να αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς πριν από 6 χρόνια, κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των φόρων στη βενζίνη, που ανέδειξαν το υγραέριο κίνησης ως την πιο οικονομική λύση στα καύσιμα.