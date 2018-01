Yokohama:100 χρόνια κορυφαία τεχνολογία ελαστικών (pics & vid)

13 Οκτωβρίου, μια ημερομηνία σταθμός για την ΥΟΚΟΗΑΜΑ Rubber Company Ltd., καθώς γιόρτασε στο Τόκιο την 100η επέτειο από την ίδρυσή της, το 1917, στην πόλη Yokohama της Ιαπωνίας. Στην εκδήλωση που είχε παγκόσμιο χαρακτήρα έδωσε το παρών και η Διοίκηση της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των premium ελαστικών ΥΟΚΟΗΑΜΑ στην Ελλάδα, από το 1957. Εκεί, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα ν’ αναλύσουν τις μελλοντικές κινήσεις και στρατηγικές που θα διατηρήσουν την επιτυχία της εταιρείας.

Η ΥΟΚΟΗΑΜΑ, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, έχει καταφέρει να γνωρίσει τεράστια επιτυχία και να θεωρείται κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών σε 120 χώρες. Προσφέρει μια ευρεία γκάμα premium ελαστικών, που περιλαμβάνει από ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, μέχρι και ελαστικά ειδικών προδιαγραφών αγωνιστικών και χωματουργικών οχημάτων, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των οδηγών και των αυτοκινητιστών.

Με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της, η βιομηχανία ελαστικών της ΥΟΚΟΗΑΜΑ δημιούργησε ένα micro-site που αναδεικνύει τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία και τα προϊόντα της.

Η Yokohama στην Ελλάδα

Τα ελαστικά YOKOHAMA έκαναν την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά το 1957 με την πρωτοβουλία της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. Επίσημου Εισαγωγέα και Διανομέα στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο, μάλιστα, η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. γιόρτασε μαζί με την Yokohama Rubber Co. τα 60 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας, με δυο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις οποίες έδωσαν το παρών και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη της Yokohama Europe, αλλά και Συνεργάτες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας από όλη την Ελλάδα.

Με επίκεντρο το περιβάλλον

Είτε πρόκειται για εξοικονόμηση καυσίμων, είτε για ελαστικά υψηλής απόδοσης, η YOKOHAMA, ακολουθώντας τη φιλοσοφία ετών, συνεχίζει να συνεισφέρει στην κοινωνία, δημιουργώντας κορυφαία premium προϊόντα και φροντίζοντας για το περιβάλλον. Μάλιστα, η σειρά ελαστικών της YOKOHAMA BluEarth επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το στοιχείο. Όλα τα ελαστικά της σειράς BluEarth που περιέχουν στη σύνθεσή τους micro-silica & orange oil, έχουν οικολογικό χαρακτήρα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση καυσίμου. Μερικά από τα ελαστικά της σειράς αυτής είναι: BluEarth ES32, BluEarth RV02 & BluEarth AE 50.

Καινοτομία-Τεχνολογία

Η YOKOHAMA, πιστή στο όραμα της βιώσιμης μετακίνησης, δημιούργησε το “AERO-Υ" ένα πρωτότυπο, αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την ιαπωνική φίρμα, με τη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, έχοντας ως γνώμονα την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στο προσεχές μέλλον.

Βραβείο Καινοτομίας κέρδισε το 2014 η YOKOHAMA στη REIFEN (μια από τις μεγαλύτερες, σε παγκόσμιο επίπεδο, εκθέσεις ελαστικών), για την πρωτοποριακή τεχνολογία ακουστικής προσομοίωσης ελαστικού, της οποίας οι δυνατότητες συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση ενός τέτοιου είδους προσομοίωσης, επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των ακουστικών κυμάτων και διευρύνει τις δυνατότητες για νέες τεχνολογικές καινοτομίες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μείωση του θορύβου κύλισης, καθώς και στη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης των ελαστικών.

Yokohama & Chelsea FC

Από το 2015 και για 5 χρόνια η YOKOHAMA είναι ο επίσημος χορηγός της Chelsea FC στην επίσημη φανέλα της ομάδας. Ο Ιαπωνικός κατασκευαστής ελαστικών κατάφερε να προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό, χάρη στην παγκόσμια απήχηση της Chelsea FC, καθώς συμμερίζονται και οι δύο αξίες που περιλαμβάνουν την απόδοση και την καινοτομία με μια στιβαρή κουλτούρα επιτυχίας.

Online παρουσία της Yokohama

Η YOKOHAMA, στο πλαίσιο των ενεργειών της για ανάπτυξη της online παρουσίας της ανανέωσε πλήρως το https://yokohama.gr το website των ελαστικών της φίρμας, που χαρακτηρίζεται από δυναμικό εικαστικό, πλούσιο περιεχόμενο και φιλικές, στο χρήστη, λειτουργίες.

Επίσης στη σελίδα της στο Facebook (@YokohamaTyresGR) μπορεί πολύ εύκολα κανείς να μαθαίνει πρώτος τα νέα της YOKOHAMA, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στο Instagram (@yokohamatyres_gr).

Ελαστικά πρώτης τοποθέτησης (Original Equipment – OE)

Τα ελαστικά YOKOHAMA έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων σε ελαστικά πρώτης τοποθέτησης παγκοσμίως όπως:

Lotus

Elise Sport, Elise Sport 220, Elise Sprint, Elise Sprint 220

Ελαστικά: ADVAN NEOVA AD08R

Mazda

CX-9

Ελαστικά: Geolandar G056

Porsche

911 Carrera, Boxter, Cayenne, Cayman, Panamera

Mercedes

C-Class, CLS, S-Class, SL Class, SLK

BMW

M5, X3

AUDI

RS6, RS7, TT, TT RS

Nissan

370Z

Subaru

WRX

Mazda

MX5

Ελαστικά: ADVAN Sport V105

Στην οικογένεια της Yokohama συγκαταλέγονται επίσης και τα εξής ελαστικά:

ADVAN (Fleva V701, S.T.)

BluΕarth (AE50, ES32, RV02)

GEOLANDAR (G055, G015)

Parada (Spec2, Spec-X)

W.Drive (V905)

Γιατί Yokohama;

Η Yokohama έχει κερδίσει τις εντυπώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κερδίζοντας αμέτρητα βραβεία όπως:

• Tyre Safety Award 2017

• Best Tyres 2016 based on EVO Tyre Tests, 2nd Place

• Platinum Supplier Award 2016

• Environmental Awards 2016

• Tyre Manufacturer of the Year 2016

• Tyre Test Winner 2015, Wheels Magazine, ADVAN Sport V105 (OE passenger tyre of Mazda MX-5 2016 Car of the Year)