Παγκόσμια πρεμιέρα για το VW Golf όγδοης γενιάς (pics)

Αποκαλυπτήρια για το Volkswagen Golf όγδοης γενιάς, που φιλοδοξεί να συνεχίσει την παράδοση του πιο επιτυχημένου ευρωπαϊκού μοντέλου όλων των εποχών, με περισσότερες από 35 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Το νέο Golf ανήκει πλέον στην ψηφιακή εποχή, είναι διασυνδεμένο, προνοητικό, ευφυές, εξηλεκτρισμένο, εξελιγμένο όσο ποτέ και με πέντε υβριδικές εκδόσεις, που το εισάγουν στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με την ψηφιακή αρχιτεκτονική του στο εσωτερικό, θέτει νέες διαστάσεις στον έξυπνο χειρισμό, η υποβοήθηση οδήγησης είναι δυνατή έως τα 210 χλμ./ώρα, ενώ είναι το πρώτο Volkswagen που εξοπλίζεται με το σύστημα επικοινωνίας Car2X, που αναγνωρίζει και προειδοποιεί για επικίνδυνες καταστάσεις. Η Volkswagen γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Golf εκεί όπου γεννήθηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται τα τελευταία 45 χρόνια: στο Autostadt Wolfsburg.

Ντεμπούτο στην όγδοη γενιά του Golf κάνει και η πιο πρόσφατη έκδοση της πλατφόρμας MQB. Αυτό υποδηλώνει και το προφανές, ότι δηλαδή το Golf πάντα ήταν και είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μοντέλο παραγωγής. Η παγκόσμια επιτυχία της μάρκας και η ανάδειξη της Volkswagen AG ως κορυφαίος κατασκευαστής αυτοκινήτων συνδέεται απευθείας με το Golf. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το Golf ήταν το πρώτο μοντέλο της μάρκας το 2012 που «χτίστηκε» στη μεταβλητή πλατφόρμα MQB, πάνω στην οποία βασίστηκαν παγκόσμια best-sellers της μάρκας όπως το Passat ή το Jetta για την αγορά των ΗΠΑ.

Συνυπολογίζοντας δημοφιλή SUV, όπως τα Tiguan, T-Roc ή το Atlas στις ΗΠΑ, τα αυτοκίνητα που κατασκεύασε η Volkswagen βασισμένα στην πλατφόρμα MQB, ξεπέρασαν τα 3,4 εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτό αυξάνεται δυσθεώρητα αν συνυπολογιστούν όλα τα μοντέλα των μαρκών του Group που βασίστηκαν στην MQB, φτάνοντας τα περίπου 5,1 εκατομμύρια MQB αυτοκίνητα μόνο για το 2018! Όλα τα προαναφερθέντα μοντέλα θα επωφεληθούν από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της όγδοης γενιάς Golf που θα αποτελέσει τον «οδηγό» για τις κοσμογονικές τεχνολογικές εξελίξεις στην MQB την επόμενη δεκαετία.

Δυναμικός εξωτερικός σχεδιασμός

Έχουν περάσει 45 χρόνια από τη στιγμή που εμφανίσθηκε το πρώτο Golf και η Volkswagen καταφέρνει κάθε φορά να εξελίσσει το design του μοντέλου με δυναμικές, καθαρές γραμμές και ελκυστικές αναλογίες. Το νέο Golf συνεχίζει αυτή την προσέγγιση έχοντας ως κυρίαρχο σχεδιαστικό στοιχείο τις τελευταίες κολόνες (C-pillar) του αμαξώματος. Αυτό το στοιχείο χαρίζει μια ρευστή δυναμική προς τα εμπρός, τονίζει την κόμπακτ αίσθηση με ένα στιβαρό πίσω μέρος και ταυτόχρονα διατηρεί το αυθεντικό σχήμα του Golf.

Η ιδανική αναλογία γυαλιού (οροφή και παράθυρα) και μετάλλου (αμάξωμα) δημιουργεί μια ισχυρή παρουσία, ενώ η χαμηλή γραμμή της οροφής συμβάλλει στη δημιουργία ενός ξεχωριστού, σπορ χαρακτήρα. Η προηγμένη τεχνολογία LED αντικαθιστά τα στοιχεία συμβατικής τεχνολογίας σε όλες τις εκδόσεις με αποτέλεσμα το φωτιστικό στοιχείο να αποτελεί μέρος του design και να διαμορφώνεται ανάλογα μία εμβληματική εμφάνιση και ένα άμεσα αναγνωρίσιμο σημείο της όγδοης γενιάς του Golf.

Το νέο Golf δεν δείχνει τόσο ψηλό, δίνοντας την εντύπωση ενός δυναμικού αμαξώματος, παρόλα αυτά διατηρεί τις κόμπακτ διαστάσεις του με μήκος 4.284 χλστ., πλάτος 1.789 χλστ. και ύψος 1.456 χλστ. Το μεταξόνιο μετρά 2.636 χλστ. Η βελτιωμένη αεροδυναμική δείχνει πως κάθε σημείο του αμαξώματος έχει επανασχεδιαστεί ώστε η μετωπική επιφάνεια να μειωθεί στα 2,21 τ.μ. και ο συντελεστής οπισθέλκουσας στο εντυπωσιακό 0,275.

Πλήρης ψηφιοποίηση στο εσωτερικό

Τα νέα όργανα και τα online συστήματα πολυμέσων στο νέο Golf ενώνονται σε ένα ψηφιακό cockpit (Innovision Cockpit) που συμπληρώνεται από διακόπτες και επαφές αφής. Το προαιρετικό head-up display βελτιώνει θεαματικά την διαθέσιμη πληροφόρηση του οδηγού, ενώ οι φυσικές φωνητικές εντολές κάνουν την διαμονή πιο ευχάριστη και εύκολη. Ψηφιακά χειριστήρια και οθόνες ελέγχου στο εσωτερικό του νέου Golf εξασφαλίζουν υψηλή διασυνδεσιμότητα ανάμεσα στους επιβαίνοντες και στο αυτοκίνητο.

Η διασύνδεση διευρύνεται και με τον έξω κόσμο χάρη στην online μονάδα διασύνδεσης OCU (online connectivity unit), η οποία στη βασική της έκδοση έχει ενσωματωμένη την eSIM για τις υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus. Χάρη στην online σύνδεση η πλοήγηση εκτελείται σε πραγματικό χρόνο με όλα τα οφέλη της βέλτιστης διαδρομής, του κυκλοφοριακού, της αποθήκευσης ενδιαφέροντων σημείων (POI) και άλλων λειτουργιών όπως π.χ. η κράτηση σε ένα εστιατόριο.

Εξίσου σημαντικό είναι πως το ψηφιακό περιβάλλον του Golf μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά προφίλ οδηγών. Με λίγα λόγια ο εσωτερικός κόσμος του νέου Golf έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που οδηγούμε τα αυτοκίνητα υιοθετώντας την τεχνολογία αφής από τα smartphones. Το νέο Golf είναι αυτό που αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού!

Καινοτόμες τεχνολογίες

Η όγδοη γενιά Golf αποτελεί ένα νέο ορόσημο στην κατηγορία της και στον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης. Το Travel Assist είναι ένα σύστημα που εμφανίζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία και κάνει την υποβοηθούμενη οδήγηση στους αυτοκινητόδρομους και με ταχύτητες έως 210 χλμ./ώρα πραγματικότητα, στρίβοντας, επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο. Μία τεχνολογία που αυξάνει θεαματικά τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας στις μεγάλες διαδρομές.

Επίσης, το νέο Golf είναι το πρώτο Volkswagen με την τεχνολογία Car2X, η οποία αξιοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλα αυτοκίνητα σε απόσταση 800 μέτρων συνυπολογίζοντας τις πληροφορίες από την οδική σήμανση και προειδοποιώντας τους οδηγούς άλλων Car2X οχημάτων για επικίνδυνες καταστάσεις.

Η Volkswagen περνά στην επόμενη φάση για ασφαλέστερους δρόμους ως παγκόσμιος κατασκευαστής και σύντομα θα προσφέρει την τεχνολογία Car2X στο βασικό εξοπλισμό των μοντέλων της. Επίσης, η νέα τεχνολογία προβολέων IQ.LIGHT LED matrix, με το να βελτιώνει εντυπωσιακά τα επίπεδα φωτισμού κατά τη διάρκεια της οδήγησης τη νύχτα, συνεισφέρει στα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Οκτώ κινητήρες υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης

Η γκάμα κινητήρων του νέου Golf περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης (TSI), πετρελαίου (TDI), φυσικού αερίου (TGI), ήπιων υβριδικών (eTSI, mild hybrid) και plug-in υβριδικών (eHybrid). Όλοι οι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου είναι υπερτροφοδοτούμενοι με σύστημα άμεσου ψεκασμού με αποδόσεις από 90 έως 300 ίππους.

Για πρώτη φορά στο νέο Golf θα είναι διαθέσιμες οκτώ εκδόσεις κινητήρων. Οι δύο τρικύλινδροι βενζίνης αποδίδουν 90 και 110 ίππους, ενώ οι δύο ολοκαίνουργιοι τετρακύλινδροι ντίζελ αποδίδουν 115 και 150 ίππους.

Η νέα σειρά TSI χαρακτηρίζεται από την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και αντίστοιχα χαμηλές εκπομπές ρύπων, χάρη σε διάφορες βελτιώσεις συμπεριλαμβανομένου του πρωτοποριακού κύκλου καύσης Miller.

Στους κινητήρες πετρελαίου, ένα νέο χαρακτηριστικό είναι το σύστημα διπλού (twin dosing) ψεκασμού AdBlue για την πιο αποτελεσματική καταστολή των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx). Η κατανάλωση καυσίμου είναι μειωμένη έως 17% σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο.

To νέο Golf θα είναι το πρώτο Volkswagen που θα είναι διαθέσιμο με πέντε υβριδικές εκδόσεις. Η ήπια υβριδική (mild hybrid) τεχνολογία 48V κάνει ντεμπούτο στη Volkswagen, στην σειρά eTSI, η οποία περιλαμβάνει μία γεννήτρια-μίζα ιμάντα 48V και μία μπαταρία 48V ιόντων λιθίου. Στο νέο πρότυπο WLTP η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται περίπου 10% και η κίνηση του αυτοκινήτου γίνεται ακόμη πιο ευέλικτη και άνετη.

Η Volkswagen θα προσφέρει το νέο Golf σε τρείς eTSI εκδόσεις με ισχύ 110, 130 και 150 ίππων. Επίσης, διαθέσιμες θα είναι και δύο plug-in υβριδικές εκδόσεις. Μία νέα αποδοτική eHybrid με 204 ίππους, ενώ η GTE με την πολύ πιο σπορ φιλοσοφία και ρύθμιση (σε σχέση με το προκάτοχό του) αποδίδει 245 ίππους.

Και τα δύο Golf με την διάταξη eHybrid εφοδιάζονται με μπαταρία ιόντων λιθίου 13 kWh για μεγάλες αποστάσεις αθόρυβης ηλεκτροκίνησης μηδενικών ρύπων.

Πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης

Η Volkswagen έχει διαφοροποιήσει εντελώς τις εκδόσεις εξοπλισμού του νέου Golf, το οποίο θα είναι πλέον διαθέσιμο αποκλειστικά σε πεντάθυρο αμάξωμα. Τα προηγούμενα επίπεδα Trendline, Comfortline και Highline αποτελούν παρελθόν και στη θέση τους υπάρχουν οι εκδόσεις Golf, Life και Style καθώς και η πιο σπορ R-Line.

Όλες οι εκδόσεις έχουν ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με τη βασική να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων LED προβολείς και LED πίσω φώτα, σύστημα Keyless Start, το Innovision Cockpit, τις online υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus, το πολυλειτουργικό τιμόνι, το αυτόματο σύστημα κλιματισμού, το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας Lane Assist, το σύστημα ελέγχου Front Assist με προνοητικό έλεγχο προστασίας για πεζούς και το Car2X.

Στη διάρκεια του επόμενου έτους θα παρουσιαστούν ανεξάρτητα τα Golf GTI, GTI TCR, Golf GTD, Golf GTE και Golf R.