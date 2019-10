5 μάρκες, που μπορείς να «μιλήσεις» με τα αυτοκίνητά τους

Τα καινούρια αυτοκίνητα διαθέτουν πλέον δεκάδες στοιχεία εξοπλισμού. Η χρήση τους έχει γίνει μια σπαζοκεφαλιά για τους κατασκευαστές. Με τους κλασικούς πιεστικούς διακόπτες του παρελθόντος, θα χρειάζονταν δεκάδες για να καλύψουν όλες τις λειτουργίες. Οι οθόνες αφής με τα διάφορα μενού έχουν δώσει μια λύση, προσωρινή όμως. Το απόλυτο είναι να μπορείς να μιλάς στο αυτοκίνητό σου και αυτό να ανταποκρίνεται. Κάτι που ορισμένες μάρκες αυτοκινήτων το έχουν πετύχει, σήμερα, σε ικανοποιητικό βαθμό.

1. Ford

Με το multimedia system που η Ford ονομάζει SYNC3, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα, με το πάτημα ενός πιεστικού διακόπτη στο τιμόνι, να ενεργοποιήσει την υπηρεσία φωνητικών εντολών. Το σύστημα αναγνωρίζει μόνο συγκεκριμένες φράσεις στα αγγλικά, εφ’ όσον όμως τις μάθει κανείς είναι πολύ πρακτικό να πλοηγείται φωνητικά στα διάφορα μενού του συστήματος, διατηρώντας την προσοχή του στο δρόμο.

2. Volkswagen

Το σύστημα Discover Pro που προσφέρει η γερμανική εταιρεία σε ορισμένα μοντέλα της ως προαιρετικό εξοπλισμό, διαθέτει οθόνη με διαγώνιο 9,2 ίντσες. Υποστηρίζει λειτουργίες με απλές κινήσεις των χεριών και φυσικά φωνητικές εντολές, όχι όμως στα ελληνικά. Επίσης θα πρέπει κανείς να αποστηθίσει κάποιες προδιαγεγραμμένες εντολές, καθώς, αντίθετα με το σύστημα της Mercedes για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζει καθομιλούμενες εκφράσεις.

3. Toyota

Με το σύστημα Touch 2 & Go Plus, η Toyota δίνει τη δυνατότητα φωνητικής αναγνώρισης σε 15 γλώσσες, τα ελληνικά δεν περιλαμβάνονται. Ωστόσο, αυτός είναι ένας πολύ εύχρηστος και ασφαλής τρόπος να πλοηγηθείς στα πολλά μενού του συστήματος. Το multimedia της Toyota δίνει και τη δυνατότητα πολλών προσωποποιημένων εφαρμογών μέσω του My Toyota.

4. Skoda

Στο κορυφαίο multimedia μοντέλο της, το Amundsen, αρχής γενομένης από τα μοντέλα Kamiq που αναμένεται και το Scala, η Skoda θα προσφέρει τη δυνατότητα φωνητικών οδηγιών με την ονομασία… Laura. Η ψηφιακή βοηθός θα αναγνωρίζει καθομιλούμενες εκφράσεις αρχικά σε έξι γλώσσες –τα ελληνικά δεν περιλαμβάνονται- και θα προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου κάθε λειτουργίας του συστήματος.

5. Mercedes – Benz

Αρχής γενομένης με το λανσάρισμα της νέας A-Class η Mercedes προσέφερε το εξαιρετικά προηγμένο σύστημα MBUX, το οποίο αναγνωρίζει ένα μεγάλο εύρος φράσεων, όχι προκαθορισμένων. Εντυπωσιακό στη λειτουργία του, αποτελεί πλέον προαιρετικό ή βασικό εξοπλισμό σε όλα τα νέα μοντέλα Mercedes. Με τη φράση «hey Mercedes» ενεργοποιείται και η… συζήτηση ξεκινά.