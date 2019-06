Ηλεκτρικό pick up από την Tesla με μόνο 49.000$

Ο Ίλον Μασκ είχε αναφερθεί σε μία του συνέντευξη 0όσο ήταν CEO της Tesla- για το ηλεκτρικό pickup που σχεδιάζει εδώ και χρόνια, αλλά είπε ότι τα οχήματα τρίτης γενιάς, το Model 3 και Model Y, ήταν η προτεραιότητα της εταιρείας. Το «Master Plan Part Deux», όπως χαρακτηριστικά το ονόμασε ο Μασκ είναι η δημιουργία και παρουσίαση μέσα στο 2019 ενός οχήματος pick up και πως τώρα ο ίδιος εργάζεται εντατικά στα στάδια της ανάπτυξης του οχήματος.

Σε πρόσφατη αναφορά ωστόσο ο Ράιαν Μακ Κάφρει, ο νέος CEO της Tesla ανέφερε πως στόχος της εταιρείας είναι το κόστος να κρατηθεί κάτω από τα 49.000 δολάρια. Η κατηγορία των μεγάλων pick up είναι πολύ δημοφιλής στις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ με τις απέραντες εκτάσεις και τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες με αποτέλεσμα να πωλούνται εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα τέτοιου είδους. Μια αγορά που η Τesla δεν μπορούσε να αγνοήσει. Βεβαίως υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με το πολύ γνωστό Ford F-150 να αποτελεί το best seller της κατηγορίας και να έχει σχεδόν την μισή τιμή από το ηλεκτρικό pick up που θα παρουσιάσει η Tesla.ξ

Oι γνώμες διίστανται στο αν θα έχει συντηρητικό σχεδιασμό ή θα ακουλουθήσει τον σχεδιασμό των μεγαλύτερων φορτηγών της εταιρείας, ωστόσο θα έχει παραπλήσιες διαστάσεις με το Ford F-150 και high tech καλούδια, όπως αυτόματες σε ύψος αναρτήσεις, δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης, αυτόματο παρκάρισμα και άλλα πολλά gadgets όπως πρίζες στην καρότσα και σε κρυφά χαμηλά σημεία της καρότσας κ.λπ.