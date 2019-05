Peugeot 208: ένα success story με… αιτία

Η κατηγορία των supermini γνωρίζει αυξανόμενη ζήτηση στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όμως θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα μοντέλα. Το Peugeot 208 είναι ένα από τα ελάχιστα supermini με διαχρονικά επιτυχημένη παρουσία και παραπέμπει σε καλό κρασί, που γίνεται απολαυστικότερο χρόνο με χρόνο. Αυτό αποτυπώνεται στις ταξινομήσεις του γαλλικού μοντέλου και εφέτος, καθώς διατηρεί την 4η θέση ανεξαρτήτως κατηγορίας στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και παραμένει το δεύτερο δημοφιλέστερο μοντέλο στις εταιρικές πωλήσεις. Ταυτόχρονα κατέχει μία θέση στο βάθρο της κατηγορίας supermini (B-segment) με μερίδιο 11% και 1.465 ταξινομήσεις από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2019. Παράσταση νίκης δίνει εξάλλου μεταξύ των μοντέλων B-segment, όσον αφορά στις εταιρικές πωλήσεις, όπου βρίσκεται πρώτο με 16% μερίδιο και 1.092 πωλήσεις!

Η διαχρονική επιτυχία του Peugeot 208 δεν είναι βέβαια τυχαία, αλλά βασίζεται στους εξής λόγους:

Σχεδιασμός, χώροι

Δυναμικές γραμμές και μία κομψή σιλουέτα χαρακτηρίζουν το design του Peugeot 208, στο οποίο ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων η μεγάλη μάσκα με τις πινελιές χρωμίου και τα LED φανάρια, ενώ πίσω κάνουν τη διαφορά τα φωτιστικά σώματα σε σχήμα νυχιού. Οι Γάλλοι έχουν κατορθώσει να συνδυάσουν το ελκυστικό εξωτερικό design με άνετους χώρους για τέσσερις έως πέντε επιβάτες και με ένα πορτ-μπαγκάζ 300 λίτρων, που αναδεικνύει το Peugeot 208 σε ιδανικό όχημα ακόμη και για μία οικογένεια.

Τεχνολογίες, i-Cockpit

Το κόκπιτ του 208 σε κερδίζει με την πρώτη ματιά χάρη στη μινιμαλιστική λογική του, στο σπορ τιμόνι με τη μικρή διάμετρο, τον πίνακα οργάνων στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού και βέβαια στην απαράμιλλη ποιότητα των υλικών του. Επίσης βρίθει από καινοτόμες τεχνολογίες, όπως το ψηφιακό Peugeot i-Cockpit, ο head – up πίνακας προβολής πληροφοριών και η οθόνη αφής των 7 ιντσών με λειτουργία Mirror Screen. Κερασάκι στην τούρτα αποτελούν οι αισθητήρες παρκαρίσματος με την κάμερα οπισθοπορείας και το σύστημα Park Assist με αυτοματοποιημένη λειτουργία στάθμευσης.

Κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου

Oλοι οι πολυβραβευμένοι πετρελαιοκινητήρες BlueHDi τελευταίας γενιάς πληρούν τις αντιρρυπαντικές προδιαγραφές Euro 6, εκπέμπουν κάτω από 95 γρ. διοξειδίου του άνθρακα ανά χλμ. και καταναλώνουν το πολύ έως 3,6 λίτρα ντίζελ ανά 100 χλμ. Ετσι κατέχουν την κορυφαία θέση στην κατηγορία τους, όσον αφορά στην οικονομία και στην απόδοση, ενώ εφοδιάζονται στάνταρ με σύστημα εκκίνησης Stop and Start, με εξαίρεση τον 1.6 ΒlueHDi.

Oι βενζινοκινητήρες της οικογένειας PureTech αποτελούν πραγματικά διαμαντάκια συνδυάζοντας τις σπιρτόζες επιδόσεις με εξαιρετική ελαστικότητα και καταπληκτική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό, ότι όλα τα τρικύλινδρα μοτέρ PureTech καταναλώνουν κατά μέσο όρο κάτω από 4,5 λίτρα αμόλυβδης ανά 100 χλμ.

Αίσθηση οδήγησης, ασφάλεια

Το χαμηλό βάρος του αυτοκινήτου, οι σύγχρονες αναρτήσεις, το άμεσο τιμόνι και τα δυνατά φρένα δημιουργούν ένα απολαυστικό σύνολο στο δρόμο, όπου το 208 αναδεικνύεται σε ένα μοντέλο – εμπειρία, ανεξάρτητα από την έκδοση και τον κινητήρα του. Το πανάλαφρο πλαίσιο διαθέτει μεγάλες δυνατότητες απορρόφησης της ενέργειας πρόσκρουσης, ενώ στον στάνταρ εξοπλισμό του μικρού λιονταριού της ασφάλτου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης Active City Brake, σύστημα ευστάθειας ESC και έξι αερόσακοι.

«Συναρπαστικές τιμές»

Το Peugeot 208 αποτελεί τον ορισμό του μοντέλου Value for Money. Η ελληνική αντιπροσωπεία το προσφέρει σε ασυναγώνιστες τιμές σε σχέση με τις ποιοτικές προδιαγραφές του και τον πλούσιο εξοπλισμό του. Για παράδειγμα, έως τις 18 Μαΐου μπορεί να αποκτήσει στο πλαίσιο της καμπάνιας Spring Sales by Peugeot κάθε ενδιαφερόμενος το γαλλικό supermini από μόλις 13.200 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο επίσημο site της ελληνικής αντιπροσωπείας, www.peugeot.gr