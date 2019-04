Τα 4 «Παγκόσμια Αυτοκίνητα» του 2019 (pics)

Ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς για τα αυτοκίνητα της χρονιάς είναι το World Car of the Year ή αλλιώς, το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι ψηφοφορίες έγιναν και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης που γίνεται αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ.

Οι ειδικοί ψήφισαν τα μοντέλα που έκριναν ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στις εκάστοτε κατηγορίες και ανέδειξαν τέσσερα πολύ ικανά μοντέλα, με τον κεντρικό τίτλο του «Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς» να πηγαίνει τελικά στη Jaguar I-Pace. Πρέπει να τονίσουμε, ότι το ίδιο μοντέλο κέρδισε και τρεις ακόμη κατηγορίες του ίδιου θεσμού και τον τίτλο του «Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς». Η σειρά κατάταξης παρακάτω είναι αλφαβητική.

Audi A7

Το Audi A7 κέρδισε στην κατηγορία του πολυτελούς αυτοκινήτου της χρονιάς. Το σπορ σχήμα του, μαζί με την τεχνολογία και τη σύγχρονη εικόνα του συνέβαλλαν τα μέγιστα και τελικά, κέρδισε δύο πολύ ικανούς αντιπάλους, τη BMW Σειρά 8 και το «αδελφό» Audi Q8.

Jaguar I-Pace

Οι Βρετανοί της Jaguar έχουν κάθε λόγο να είναι περήφανοι για την I-Pace καθώς το μοντέλο τους, εκτός του τίτλου του «Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς» κέρδισε και σε δύο άλλες κατηγορίες του ίδιου θεσμού. Βγήκε πρώτο στο Car Design of the Year, που αξιολογεί το ντιζάιν του μοντέλου αλλά και στο Green Car of the Year, που εκλέγει το κορυφαίο φιλικό προς το περιβάλλον αυτοκίνητο.

McLaren 720S

Το κορυφαίο σπορ αυτοκίνητο επιδόσεων για το 2019 είναι η McLaren 720S, σύμφωνα με το θεσμό του «Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς». Τα κριτήρια για να είναι υποψήφιο ένα μοντέλο είναι να πωλείται σε τουλάχιστον δύο ηπείρους του πλανήτη και σε παραγωγή άνω των 2.000 μονάδων το χρόνο. Η McLaren 720S τα πληρεί οπότε και πήρε τον τίτλο αυτόν.

Suzuki Jimny

Το νέο Jimny πήρε τον τίτλο του Urban Car of the Year, δηλαδή του αστικού αυτοκινήτου της χρονιάς. Το νέο 4x4 μοντέλο της Suzuki εκτός από «αγρίμι» στο χώμα και τις λάσπες, είναι και ένα ικανό μοντέλο πόλης και κατάφερε να ξεπεράσει τη Hyundai και την KIA που βρισκόταν στην ίδια κατηγορία με το Santro και το Soul αντίστοιχα.