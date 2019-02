Έξι από τα πιο «φευγάτα» μοντέλα όλων των εποχών

Τα σπορ μοντέλα προορίζονται, για να ανεβάζουν την αδρεναλίνη των οδηγών τους με ένα συνδυασμό δυνατών κινητήρων, υψηλών επιδόσεων και απολαυστικής αίσθησης. Όταν όμως προστίθεται σε αυτά τα βασικά συστατικά στοιχεία και μία –μικρότερη ή μεγαλύτερη- δόση τρέλας, τότε προκύπτουν ιδιόρρυθμες κατασκευές με μοναδικά χαρακτηριστικά, που γράφουν τη δική τους ιστορία. Δείτε έξι από αυτά, που μας έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση

Panther Six

Ο ιδιοκτήτης της Panther, Ρόμπερτ Γιάνκελ, κατασκεύασε αυτό το…σχιζοφρενικό μοντέλο το 1976, παίρνοντας έμπνευση από το εξάτροχο μονοθέσιο της Tyrell στη Formula 1 και με κινητήρα V8 Biturbo της Cadillac 600 ίππων, κεντρικά τοποθετημένο!

Βlitzen Benz

Ενας κινητήρας γιγαντιαίας χωρητικότητας 21,5 λίτρων με τέσσερις κυλίνδρους, διπλή ανάφλεξη και γύρω στους 200 ίππους ισχύ ήταν το σήμα κατατεθέν του Blitzen Benz, που τάραξε τα νερά της αυτοκίνησης ήδη το 1909. By the way, ήταν και το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο με τελική ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα.

Messerschmitt Tiger

Το 1957 διασταυρώθηκαν 20 ίπποι με ένα πανάλαφρο αμάξωμα μόλις 400 κιλών. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα μινιμαλιστικό «πυραυλάκι», από το οποίο δύσκολα μπορούσε να ξεφύγει ακόμη και μία Porsche 356 εκείνης της εποχής.

Smart Crossblade

Ένα μοντελάκι με παράτολμα χαρακτηριστικά, κυρίως για παιχνίδι και χωρίς ίχνος λειτουργικότητας και πρακτικότητας. Το διθέσιο Crossblade διέθετε φέρινγκ μοτοσικλέτας αντί παρμπρίζ και από μία πλευρική μπάρα αντί κανονικής πόρτας.

Μega Track

Το 1995 παρουσίασε ο Γάλλος κατασκευαστής Mega με το Track ένα από τα πρώτα υβρίδια SUV και σπορ coupe με τετρακίνηση, V12 κινητήρα Mercedes 395 ίππων και υδραυλικές αναρτήσεις με ρυθμιζόμενες διαδρομές.

Jehle Saphier

O Χaver Jehle ειδικευόταν στις ιδιοκατασκευές με βάση φορτηγά και έδρα το Λιχτενστάιν. Ένα από τα πιο τρελά του δημιουργήματα ήταν το Saphier με σασσί από τον θρυλικό Σκαραβαίο της VW και μία γκάμα κινητήρων από έναν αθώο «χιλιάρη» 75 αλόγων έως έναν V8 Turbo 5,6 λίτρων, συμπεριλαμβανομένης και έκδοσης με ηλιακά πάνελ.