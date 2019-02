Νέα εποχή με την Harley Davidson Livewire (vid)

Βλέποντας τις πωλήσεις των μοτοσικλετών της να μειώνονται λόγω του ολοένα και μικρότερου ενδιαφέροντος των νέων για αυτές, αποφάσισε να απευθυνθεί στους millenials. Έτσι έστρεψε το βλέμμα της στο μέλλον και αποφάσισε να «παρακάμψει» τη φάση της εξέλιξης μιας νέας γενιάς σύγχρονων κινητήρων εσωτερικής καύσης και να πάει κατευθείαν στους ηλεκτρικούς.

Το πρόγραμμα Livewire ξεκίνησε περίπου μια πενταετία πριν, το 2014, με μεγάλα road show στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, όπου η εταιρεία δειγμάτιζε τα πρωτότυπα μοντέλα της ηλεκτρικής της μοτοσικλέτας. Μετά από αυτή την περίοδο εξελικτικής διαδικασίας, η H-D ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την παραγωγή του πρώτου της ηλεκτρικού δίτροχου, με τις παραδόσεις να αναμένονται το Φθινόπωρο του 2019 και τις τιμές του LiveWire να ξεκινούν από τα περίπου 30.000 δολάρια.

Το κόστος είναι σημαντικά μεγαλύτερο από άλλες ηλεκτρικές μοτοσικλέτες στην αγορά σήμερα. Η ZERO, η οποία ονομάστηκε "η Tesla των μοτοσυκλετών", διαθέτει το μοντέλο Zero S από 10.995 δολάρια και το Zero SR με μεγαλύτερη αυτονομία, από 16.495 δολάρια. Φυσικά, η κληρονομιά 116 ετών που συνοδεύει το σήμα των Harley-Davidson, αλλά και η μοναδική αισθητική, κοστίζουν…

Η Harley γνωστοποίησε επίσης κάποιες προδιαγραφές για το LiveWire. Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές, με τη διαδικασία επιτάχυνσης από 0 έως 60 μίλια/ώρα να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα, Ταυτόχρονα, η απολύτως αυτόματη λειτουργία, καθιστά τη μοτοσικλέτα πολύ πιο εύκολη για τους νέους αναβάτες. Ο Harley υποστηρίζει ότι η LiveWire θα είναι σε θέση να κινείται για περισσότερα από 180 χιλιόμετρα με μια φόρτιση, σε μικτές όμως συνθήκες και όχι με τη μέγιστη ταχύτητα, που ρίχνει σημαντικά την αυτονομία. Αυτή περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ./ώρα, αρκετά για μια μοτοσικλέτα γενικής χρήσης.

Αντίθετα με τις έως σήμερα γνωστές υλοποιήσεις της μάρκας, η LiveWire θα διαθέτει πλήρως αλουμινένιο πλαίσιο και ψαλίδι, με στόχο το βάρος να κρατηθεί χαμηλά. Ταυτόχρονα, η LiveWire θα είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα πολυμέσων που ονομάζεται H-D Connect, το οποίο παρέχει δεδομένα σχετικά με τις λειτουργίες της μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένης της φόρτισης της μπαταρίας, των υπενθυμίσεων υπηρεσίας και ενδεχομένως της παραβίασης, στον ιδιοκτήτη μέσω της συνδεδεμένης εφαρμογής του Harley. Η αμερικανική εταιρεία ισχυρίζεται ότι η LiveWire θα είναι η πρώτη ηλεκτροκίνητη μοτοσικλέτα που θα είναι πλήρως διαδραστική με τα κινητά τηλέφωνα. Ταυτόχρονα, η LiveWire θα κρατήσει και κάτι από το ένδοξο παρελθόν της Harley και αυτός θα είναι ένας αποκλειστικός και πολύ ιδιαίτερος θόρυβος λειτουργίας. Εικονικός βέβαια και μάλλον μακριά από του βαρύ «potato-potato-potato” των τεράστιων V2 του σήμερα.