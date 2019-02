Τα επτά αυτοκίνητα με τους μεγαλύτερους κινητήρες στην αγορά (pics)

There is no replacement for displacement λέει το ρητό, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «τα κυβικά είναι αναντικατάστατα». Το χρησιμοποιούν κυρίως οι Αμερικάνοι, που... τους αρέσουν τα κυβικά και εδώ που τα λέμε, σε ποιον δεν αρέσουν! Πλέον ακόμη και αυτοκίνητα επιδόσεων έχουν μοτέρ κυβισμού περίπου στα 3.0 λίτρα, που δεν είναι λίγα αλλά συγκριτικά με το παρελθόν, έχουν μειωθεί περίπου στο μισό.

Αυτοκίνητα σαν το Dodge Viper των 8.4 λίτρων δεν υπάρχουν πλέον, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν εξαφανιστεί και όλα. Παρακάτω, μαζεύουμε τα μοντέλα με τους μεγαλύτερους κινητήρες που είναι διαθέσιμα σήμερα ως καινούργια και εννοείται, ότι μιλάμε για υπερπολυτελείς κατασκευές ή supercars. «Αφετηρία» είναι τα 6.5 λίτρα!

Ferrari 812 Superfast

Οι Ferrari με τους V12 κινητήρες είναι πάντοτε ιδιαίτερες κατασκευές και η εταιρεία από το Μαρανέλο φροντίζει να τις κρατά στη ζωή με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή τη στιγμή το V12 μοντέλο της Ferrari είναι η 812 Superfast με το μοτέρ των 6.5 λίτρων και των 800 ίππων, φυσικά χωρίς τούρμπο.

Lamborghini Aventador

Από τη στιγμή που υπάρχει V12 ατμοσφαιρικό αυτοκίνητο στην γκάμα της Ferrari, αυτόματα θα υπάρχει μια αντίστοιχη πρόταση και από τη Lamborghini. Η Aventador κυκλοφορεί αρκετά χρόνια στην αγορά και κινείται από έναν κινητήρα 6.5 λίτρων που αποδίδει έως και 770 ίππους στην περίπτωση της Aventador SVJ.

BMW M760Li

Η κορυφαία επτάρα της BMW είναι η M760Li. Κάτω από το καπό της κρύβει έναν θηριώδη V12 κινητήρα ο οποίος πλαισιώνεται και από δύο τουρμπίνες και φτάνει στην απόδοση των 610 ίππων, δημιουργώντας μια λιμουζίνα που πραγματικά βγάζει φτερά!

Bentley Mulsanne

Η ιδιαιτερότητα της Bentley Mulsanne είναι ότι ο κάθε κινητήρας των 6.75 λίτρων που φοράει, κατασκευάζεται από έναν και μόνο μηχανικό και αυστηρά στο χέρι! Το εργοστάσιο παράγει μόλις 3 με 4 κινητήρες τη μέρα, όπως αξίζει σε μια τόσο ιδιαίτερη κατασκευή. Είναι V8 και έχει και τούρμπο.

Rolls Royce

H Rolls Royce έχει κι εκείνη ένα μοτέρ των 6.75 λίτρων ή όπως συνηθίζουν να το λένε, 6 3/4 λίτρων. Τοποθετείται τόσο στη Phantom όσο και στην Cullinan, είναι φυσικά V12 και παράγει ροπή επιπέδου... νταλίκας, διαθέσιμη από το ρελαντί!

Ford Super Duty

Το Ford Super Duty δεν τοποθετείται ακριβώς στην κατηγορία των επαγγελματικών αφού είναι ένα all around αυτοκίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς. Οι θηριώδεις διαστάσεις του όμως επιβάλλουν και έναν ισχυρό κινητήρα. Υπάρχει με μοτέρ 6.7 λίτρων αλλά και με ένα μεγαλύτερο των... 7.3.

Bugatti Chiron

Αυτή τη στιγμή, ο «βασιλιάς» των κυβικών σε αυτοκίνητα παραγωγής είναι η Bugatti Chiron. Έχει ένα μοτέρ κόσμημα με 16 κυλίνδρους σε διάταξη W και ο κυβισμός της φτάνει τα 8.0 λίτρα! Η απόδοση του κινητήρα αυτού είναι 1.500 ίπποι, χάρη και στα τέσσερα τούρμπο που εφοδιάζεται.