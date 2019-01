Τα αυτοκίνητα που μας «κούνησαν το μαντήλι» το 2018

Το 2018 ήταν ένα «πλούσιο» έτος για την αυτοκίνηση. Μας έφερε πολλά νέα αυτοκίνητα, άλλα πολύ σημαντικά και άλλα λιγότερο. Όμως, έγινε και η χρονιά που «τερμάτισαν» την εμπορική τους πορεία πολλά μοντέλα, με μερικά από αυτά να είναι «βαριά» ονόματα στην αγορά αυτοκινήτου!

Για κάποια από αυτά γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή θα αντικατασταθούν. Κάποια άλλα, έχουν ήδη αντικατασταθεί από μοντέλα με διαφορετικό όνομα και μερικά, δεν προβλέπεται κάποια κίνηση της εταιρείας που τα κατασκευάζει, στη συγκεκριμένη κατηγορία! Πάντως, κανένα τους δεν θα είναι διαθέσιμο, με το ίδιο όνομα τουλάχιστον, το 2019.

Alfa Romeo 4C

Το εντυπωσιακό κουπέ της Alfa Romeo δεν κατάφερε να «τραβήξει» τόσους αγοραστές, καθώς ανήκει σε μια δύσκολη εμπορικά κατηγορία με «σπαρτιάτικα» σπορ μοντέλα που έχει πολύ συγκεκριμένο κοινό. Δυστυχώς, αποχαιρετά την παραγωγή!

Alfa Romeo MiTo

Η γερασμένη πλέον MiTo δεν έχει θέση στην γκάμα της νέας Alfa Romeo, που θέλει να κάνει μια εντελώς νέα αρχή. Βασίζεται στο πάτωμα του Grande Punto, που παρουσιάστηκε το 2005, άρα εκτός από «συνηθισμένο» στα μάτια μας σχέδιο, έχει και αρκετά γηρασμένο υπόβαθρο.

Fiat Punto

Όπως και η Alfa Romeo MiTo, έτσι και το Fiat Punto, έχουν πλέον γεράσει αρκετά. Το ιταλικό supermini βρίσκεται στην αγορά σχεδόν απαράλλακτο, από το 2005! Από Grande Punto, ονομάστηκε Punto Evo και μετά πάλι Punto, με τη Fiat να αποφασίζει να το «τερματίσει» και παράλληλα να δώσει τέλος στο ιστορικό πλέον όνομα Punto.

Opel Cascada

Το Cascada, δεν πούλησε ούτε όταν ήταν καινούργιο και η Opel συμπέρανε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα ούτε τώρα, περίπου έξι χρόνια από όταν παρουσιάστηκε. Κρίμα, γιατί ήταν ένα πραγματικά όμορφο τετραθέσιο κάμπριο, με αρκετά προσιτή τιμή! Διαδέχτηκε «πνευματικά» το Astra TwinTop και βασιζόταν στο νεότερο Astra J.

Toyota Auris

Το Auris πήγαινε πολύ καλά εμπορικά και μάλιστα, είχε μόλις παρουσιαστεί η τρίτη του γενιά. H Toyota όμως, αποφάσισε να «επιστρέψει στα παλιά» και να επαναφέρει το όνομα Corolla για το μικρομεσαίο μοντέλο της και στις ευρωπαϊκές αγορές. Και πολύ καλά έκανε!

Volkswagen Beetle

Ο σύγχρονος «σκαραβαίος» μας τελείωσε και ύστερα από χρόνια, η Volkswagen έμεινε χωρίς το όνομα Beetle στην γκάμα της. Από New Beetle, μετά έγινε πάλι Beetle και όπως είπε και υψηλόβαθμο στέλεχος της μάρκας, δεν γίνεται ένα αυτοκίνητο με τόσο συγκεκριμένο ύφος να παραμείνει τόσα χρόνια στην αγορά. Σε λίγο θα έπρεπε να λέγεται New New New Beetle, όπως είπε χαρακτηριστικά!