6 πάμφθηνα μοντέλα από γνωστές μάρκες (pics)

Όταν εξαγόρασε η Renault τη Dacia, ελάχιστοι είχαν καταλάβει, τι ακριβώς «παιζόταν». Σήμερα έχει εξελιχθεί η ρουμάνικη θυγατρική του ομίλου Renault/Nissan σε ένα απίθανο success story με συνεχείς αυξήσεις στις πωλήσεις της και μεγάλη κερδοφορία. Ωστόσο ακόμη και τα φτηνά –για τα ευρωπαϊκά δεδομένα- μοντέλα της Dacia δεν θα είχαν καμία τύχη σε κάποιες άλλες αναπτυσσόμενες αγορές, όπου το εισόδημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τον δικό μας μέσο όρο.

Χαρακτηριστικότερο όλων είναι το παράδειγμα της Ινδίας, όπου κυριαρχούν ακόμη τα δίκυκλα και υπάρχουν τεράστια περιθώρια στις πωλήσεις αυτοκινήτων σε αντίθεση με την κορεσμένη ευρωπαϊκή αγορά. Για να «πιάσει» όμως εμπορικά ένα μοντέλο στη δεύτερη σε πληθυσμό χώρα στον πλανήτη, θα πρέπει να διατίθεται μεν σε πολύ χαμηλές τιμές και ταυτόχρονα όμως να μην δείχνει –ούτε και να είναι- φτηνιάρικο, γιατί αλλιώς θα έχει την τύχη του Tata Nano. Το φτηνότερο αυτοκίνητο στον κόσμο είχε λανσαριστεί με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 2.000 ευρώ, όμως απέτυχε οικτρά λόγω των χαμηλότατων προδιαγραφών του και τώρα επαναλανσάρεται αναβαθμισμένο, αλλά και αρκετά ακριβότερο.

Αρκετές από τις εταιρείες αυτοκινήτων, που παράγουν τα φτηνά budget cars, είναι πολύ γνωστές παγκοσμίως και εξελίσσουν τέτοια οχήματα αυστηρά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για να μπορούν να εμφανίσουν κερδοφορία με τόσο χαμηλές τιμές, παράγουν επιτόπου, χρησιμοποιούν εγχώριους προμηθευτές και αποφεύγουν τις σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και ασφαλείας, που επιβαρύνουν αισθητά το κόστος.

Ας δούμε πέντε τέτοια μοντέλα χαμηλού προϋπολογισμού με το σηματάκι γνωστών εταιρειών, καθώς επίσης και το Tata Nano, που υπήρξε και ο πρώτος διδάξας, έστω και αν απέτυχε.

Renault Kwid

To SUV πόλης παρουσιάστηκε το 2015 στην Ινδία και μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί πάνω από 200.000 Kwid, ενώ σύντομα θα αρχίσει να εξάγεται και στη Βραζιλία. Αν και κοστίζει μόνον 3.500 ευρώ, δεν δείχνει φτηνιάρικο, ενώ στον πρόσθετο εξοπλισμό του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και οθόνη αφής για το σύστημα πολυμέσων και πλοήγησης. Η Renault σχεδιάζει μάλιστα να παρουσιάσει και ένα low budget ηλεκτρικό αυτοκίνητο για την τεράστια αγορά της Κίνας, που θα ξεκινά από περίπου 6.800 ευρώ!

Datsun Go

H Νissan επανέφερε στη ζωή τη Datsun, για να μπει με αυτή τη μάρκα στην αγορά αυτοκινήτων χαμηλού προϋπολογισμού. Το Datsun Go πωλείται στις Ινδίες με τιμή λίγο πάνω από τις 4.000 ευρώ, όμως συγκέντρωσε αρνητικά σχόλια, όταν εμφάνισε καταστροφικά αποτελέσματα σε δοκιμές πρόσκρουσης στις ΗΠΑ. Η Nissan το βελτίωσε άμεσα, εμπλούτισε τη γκάμα του με ένα μίνι βαν και επιπρόσθετα με μία ακόμη προσιτότερη «σπαρτιάτικη» εκδοχή, την redi-Go.

Toyota Etios Liva

H Toyota παλεύει για μερίδια στις Ινδίες με το μοντέλο Etios Liva, που διατίθεται σε τιμές γύρω στις 7.500 ευρώ, δηλαδή ανήκει στο πάνω ράφι των αυτοκινήτων χαμηλού κόστους. Το Etios Liva παράγεται στις Ινδίες και τώρα πλέον εξάγεται και σε άλλες αγορές, όπως της Νότιας Αφρικής και της Βραζιλίας.

Hyundai Eon

H φτηνότερη πρόταση της Ηyundai στην ινδική αγορά ονομάζεται Eon. Πρόκειται για ένα πεντάθυρο μίνι πόλης με μοντέρνο σχεδιασμό, του οποίου οι τιμές ξεκινούν από περίπου 4.400 ευρώ.

Maruti Suzuki Alto

To Maruti Suzuki Alto 800 αποτελεί το best seller της ινδικής αγοράς, διαθέτει περίπου 3,5 μ. μήκος και εφοδιάζεται με έναν μικρό κινητήρα χωρητικότητας μόλις 0,8 λίτρων. Κοστίζει γύρω στις 3.200 ευρώ, οπότε θεωρείται μία ασυναγώνιστη πρόταση value for money.

Tata Nano Gen X

To Tata Nano είναι το φτηνότερο αυτοκίνητο στον κόσμο, ωστόσο απέτυχε εμπορικά στις Ινδίες, αν και οι τιμές του ξεκινούσαν από 1.900 ή 2.300 ευρώ ανάλογα με την έκδοση. Γι αυτό αναβαθμίστηκε πριν περίπου τρία χρόνια σε Νano Gen X με νέο, στρογγυλό πολυόργανο, ποιοτικότερο χαρακτήρα και –προαιρετικά- με αυτόματες εκδόσεις. Όλα αυτά ανέβασαν πάντως την τιμή του στις 3.200 ευρώ!