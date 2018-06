Στην Ελλάδα τα ανανεωμένα MINI και MINI Cabrio! (pics)

Οι ανανεωμένες 3θυρες, 5θυρες και Cabrio εκδόσεις του διαχρονικού MINI, είναι πλέον διαθέσιμες και στη χώρα μας, ακολουθώντας την συνταγή της επιτυχίας του προκατόχου του, με τις απαραίτητες πινελιές φρεσκαρίσματος. Σχεδιαστικά, οι όποιες αλλαγές εντοπίζονται στα νέας σχεδίασης φωτιστικά σώματα, στις νέες ζάντες αλουμινίου, στα νέα λογότυπα της φίρμας, καθώς και σε τρία νέα μεταλλικά χρώματα (Emerald Grey, Starlight Blue, και Solaris Orange).

Στον εσωτερικό του κόσμο, το ανανεωμένο MINI διαθέτει νέα οθόνη 6,5 ιντσών στο σύστημα infotainment, νέο σήμα στο επίσης καινούριο τιμόνι, καθώς και νέους χρωματικούς συνδυασμούς, με εξαιρετικές επιλογές εξατομίκευσης, όπως η δυνατότητα να σχεδιάσεις και να παραγγείλεις (μέσω του yours-customised.mini) τα αξεσουάρ της αρεσκείας σου, τα οποία θα κάνουν το αυτοκίνητο σου ακόμη πιο ξεχωριστό. Αναλυτικά οι αλλαγές στο ανανεωμένο MINI:

-Προβολείς LED με λειτουργία Matrix για τη μεγάλη σκάλα.

-Πίσω φώτα LED σε σχέδιο Union Jack (βρετανική σημαία).

-Νέο λογότυπο MINI, νέες εξωτερικές αποχρώσεις, εξωτερικό Piano Black.

-Νέες ζάντες αλουμινίου.

-Πλούσια γκάμα δερμάτινων ταπετσαριών, φινιρισμάτων εσωτερικού και Colour Lines.

-Μοναδική εξατομίκευση με το MINI Yours Customised με παραγγελία στο διαδίκτυο (ένθετα φλας, διακοσμητικές λωρίδες για το εσωτερικό στην πλευρά του συνοδηγού, φωτιζόμενα μαρσπιέ LED και προβολάκια LED στις πόρτες).

-Πιο εξελιγμένοι κινητήρες με βελτιωμένη απόδοση και αυξημένη ισχύ και ροπή για τα MINI One και MINI One First.

-7τάχυτο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη (στάνταρ 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο), 8τάχυτο Steptronic (Cooper SD).

-Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη 6,5 ιντσών, USB και διεπαφή Bluetooth ως στάνταρ.

-Προαιρετικά συστήματα ήχου και πλοήγησης με οθόνη αφής.

-Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου.

-Προβολή λογοτύπου MINI από τον εξωτερικό καθρέπτη στην πλευρά του οδηγού.

-MINI Connected και MINI Connected XL με νέες λειτουργίες.

Σε ότι αφορά στα μηχανικά σύνολα με τα οποία είναι διαθέσιμες οι ανανεωμένες εκδόσεις του MINI, πρόκειται για τους 3κύλινδρους βενζινοκινητήρες είτε 1,5 λίτρων με απόδοση 75 (First), 102 (One), και 136 ίππων (Cooper), είτε 2,0 λίτρων με ισχύ 192 (Cooper S) και 231 ίππων (Cooper S JCW). Στους diesel κινητήρες συναντάμε τον 1,5 λίτρων με απόδοση 95 (One D) και 116 ίππων (Cooper D), καθώς και τον 2λιτρο των 170 ίππων (Cooper SD).

Οι τιμές για το ανανεωμένο MINI εκκινούν από τα 19.740 ευρώ και ανάλογα την εξοπλιστική έκδοση ή την επιλογή μηχανικού συνόλου, λαμβάνουν και την αντίστοιχη ανιούσα. Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα μοντέλο με διαχρονική δημοφιλία, το οποίο ακόμη και με επιμέρους μικρο-αλλαγές ή φρεσκαρίσματα όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση, επιτυγχάνει να συνεχίζει με επιτυχία την εμπορική του πορεία.