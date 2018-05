Πέντε αυτοκίνητα που μένουν χωρίς «διάδοχο» (pics)

Αν υποθέσουμε ότι μια μάρκα αυτοκινήτων έχει στην γκάμα της ένα «δυνατό» εμπορικά μοντέλο, που τα καταφέρνει μια χαρά στις πωλήσεις, δεν έχει κάποιο λόγο να το αποσύρει, έτσι δεν είναι; Σωστά, όμως μερικές φορές υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με την πορεία ενός αυτοκινήτου.

Η αλλαγή στόχων της εταιρείας, για παράδειγμα, που μπορεί να θέλει να στρέψει αλλού την προσοχή της, ή άλλοι λόγοι που πολύ συχνά σχετίζονται με νέα πρότυπα κατανάλωσης και εκπομπές ρύπων, οι οποίοι δεν μπορούν να συμβαδίσουν με το αυτοκίνητο. Η τελευταία αιτία, συνήθως πλήττει ενεργοβόρα και ισχυρά μοντέλα επιδόσεων και όχι καθημερινά μοντέλα. Παρακάτω, έχουμε μαζέψει πέντε αυτοκίνητα τα οποία υπάρχουν μεν σήμερα στην αγορά, όμως όχι για πολύ.

Alfa Romeo MiTo

Η Alfa Romeo MiTo βρίσκεται στην αγορά πολλά χρόνια, με ελάχιστες αλλαγές. Κρατάει φρέσκια εμφάνιση, λόγω του ιταλικού στυλ που την χαρακτηρίζει, όμως οι μειωμένες πωλήσεις της τα τελευταία χρόνια θα οδηγήσουν τη μάρκα να σταματήσει την παραγωγή της. Φήμες, λένε πως ο πνευματικός της διάδοχος θα είναι SUV.

Audi R8

Η σημερινή, δεύτερη γενιά του Audi R8 θα είναι και η τελευταία του. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τον διευθυντή του τμήματος έρευνας κι ανάπτυξης της Audi, νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Το γεγονός αυτό πάντως, δεν σημαίνει πως η μάρκα δεν θα λανσάρει ένα άλλο supercar, όμως το R8 δεν θα έχει διάδοχο με το ίδιο όνομα.

Citroen C4

Με την παρουσίαση του νέου Citroen C4 Cactus, που πλέον συστήνεται ως χάτσμπακ και όχι ως SUV, όπως το προηγούμενο, δεν μένει πολύς χώρος στην γκάμα της Citroen για το «συμβατικό» C4. Αυτό σημαίνει πως το Cactus θα το αντικαταστήσει μεν, όμως το γεγονός ότι κρατάει το όνομα της SUV έκδοσης, μας δείχνει πως η Citroen θα αφήσει το C4 χωρίς άμεσο διάδοχο.

Mercedes-Benz SLC

Από πέρυσι, ακούμε πως η Mercedes-Benz δεν έχει πρόθεση να δημιουργήσει διάδοχο της SLC. Το μοντέλο που αντικατέστησε τη δημοφιλέστατη SLK, δεν έχει καταφέρει να πουλήσει αντίστοιχα, όχι όμως γιατί υπολείπεται έναντι του προκατόχου της αλλά επειδή η ζήτηση για τα σπορ διθέσια roadsters έχει πέσει σημαντικά.

Volkswagen Beetle

Η ίδια η Volkswagen, έχει πει πως το Beetle οδεύει προς... απόσυρση, λόγω πωλήσεων αλλά και λόγω ετών στην αγορά. Μάλιστα, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δύο ή τρεις γενιές του μοντέλου είναι αρκετές, δεν μπορείς να το λανσάρεις πέντε φορές ως New New New Beetle συνεχώς.