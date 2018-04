H Mercedes-Benz CLS πιο ολοκληρωμένη από ποτέ (pics)

Με την τρίτη γενιά της CLS, η Mercedes-Benz ενισχύει περισσότερο από ποτέ την αίγλη και το μοναδικό χαρακτήρα αυτού του πρωτοποριακού μοντέλου: η νέα γενιά έχει όλα τα γονίδια της CLS με την τοξωτή γραμμή οροφής, τις επίπεδες γραμμές παραθύρων και το χαμηλωμένο πίσω μέρος της καμπίνας επιβατών. Ταυτόχρονα, αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα της λογικής εξέλιξης της σχεδιαστικής φιλοσοφίας SensualPurity (αισθαντικής καθαρότητας): οι έντονες ακμές και γραμμές έχουν μειωθεί σημαντικά.

Εσωτερικό: Το πολυτελές εσωτερικό της CLS Coupé εντυπωσιάζει με τις καθαρές, λιτές γραμμές του και εναρμονίζεται απόλυτα με τα αισθαντικά, ρευστά περιγράμματα στο εξωτερικό του αυτοκινήτου. Για μια συνολικά κομψή εμφάνιση, η κυματοειδής σχεδίαση εκτείνεται από τις μπροστινές μέχρι τις πίσω πόρτες, περιβάλλοντας και την κολόνα Β. Νέο χαρακτηριστικό του ατμοσφαιρικού φωτισμού αποτελούν τα φωτιζόμενα στόμια αεραγωγών που θυμίζουν τουρμπίνα αεριωθούμενου. Για πρώτη φορά, η CLS Coupé είναι πενταθέσια. Εάν χρειαστεί, οι πλάτες των καθισμάτων μπορούν να αναδιπλώνονται προς τα κάτω σε αναλογία 40:20:40, επεκτείνοντας το πορτμπαγκάζ χωρητικότητας 520 λίτρων.

Βασικός εξοπλισμός: Περιλαμβάνει προβολείς LED High Performance, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών με μικτά ελαστικά, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, υποβοήθηση τήρησης ορίων ταχύτητας, οθόνη συστήματος πολυμέσων 12,3 ιντσών, ατμοσφαιρικό φωτισμό με φωτιζόμενους αεραγωγούς, κάμερα οπισθοπορείας, πλοήγηση ΜΒ Entrynavigation, Touchpad, μονάδα επικοινωνίας με LTE και υπηρεσίες Mercedesmeconnect.

Αεροδυναμικά χαρακτηριστικά: Παρά τις μεγαλύτερες εξωτερικές διαστάσεις και τους μεγαλύτερους τροχούς του βασικού εξοπλισμού, η νέα CLS συγκαταλέγεται στους ηγέτες αεροδυναμικής της κατηγορίας της με τιμή Cd ίση με 0,26 και μετωπική επιφάνεια (A) 2,31 τ.μ. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε χάρη σε διάφορες βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο με προσομοιώσεις ηλεκτρονικού υπολογισμού όσο και στην αεροδυναμική σήραγγα. Χάρη στο πακέτο Ακουστικής Άνεσης με πολυστρωματικά τζάμια ασφαλείας, το coupé προσφέρει την υψηλή αεροακουστική άνεση που χαρακτηρίζει μία Mercedes.

Νέα σειρά κινητήρων: Η τρίτη γενιά της Mercedes-Benz CLS εξοπλίζεται με ολοκαίνουριους κινητήρες, με τρία εξακύλινδρα μοντέλα διαθέσιμα κατά την παρουσίαση την αγορά:

CLS 350 d 4MATIC (210 kW/286 hp, 600 Nm, κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 5,6 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 148 g/km)

CLS 400 d 4MATIC (250 kW/340 hp, 700 Nm, κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 5,6 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 148 g/km)

CLS δ 450 4MATIC (270 kW+ 16 kW/367 hp + 22 hp, κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 7,8 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 178 g/km).

Ο νέος, συστηματικά εξηλεκτρισμένος εν σειρά εξακύλινδρος κινητήρας με EQ Boost (ενσωματωμένη μίζα-δυναμό) και ηλεκτρικό κύκλωμα οχήματος 48 V τροφοδοτεί την CLS 450 4MATIC.

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+: Αυτό το μοντέλο (κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο 8,7 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο 200 g/km) συνδυάζει σπορ σχεδίαση με δυναμικές επιδόσεις και υψηλή αποδοτικότητα. Το βασικό της εξάρτημα είναι ένας νέος, εξηλεκτρισμένος 3λιτρος κινητήρας με διπλή υπερπλήρωση και ηλεκτρικό βοηθητικό συμπιεστή.

Νέα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης με διευρυμένες λειτουργίες: Με το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης, η νέα CLS εξοπλίζεται με τα πιο καινούρια συστήματα υποβοήθησης του οδηγού βάσει διαδρομής. Η ενεργή υποβοήθηση απόστασης DISTRONIC και η ενεργή υποβοήθηση διεύθυνσης υποστηρίζουν ακόμη αποτελεσματικότερα τον οδηγό στη διατήρηση απόστασης ασφαλείας και την ασφαλή διεύθυνση του αυτοκινήτου. Η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα πριν από στροφές, διασταυρώσεις ή κυκλικούς κόμβους.

Σύστημα ελέγχου ανέσεων ENERGIZING: Συνδέει διάφορα συστήματα άνεσης του αυτοκινήτου, επιτρέποντας τη δημιουργία συγκεκριμένης ατμόσφαιρας ευεξίας σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη. Κατά συνέπεια, μπορούν να βελτιώνονται η ευεξία και η απόδοση τόσο του οδηγού όσο και των υπολοίπων επιβατών. Με το σύστημα ελέγχου ανέσεων ENERGIZING, συνδυάζονται συγκεκριμένες λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού (και αρωματισμού) και των καθισμάτων (θέρμανση, αερισμός, μασάζ), η θέρμανση επιφανειών καθώς και ο φωτισμός/η μουσική ανάλογα με τη διάθεση.

Σχεδιασμός χειριστηρίων και ενδείξεων: Κατ’ επιλογή, το εσωτερικό μπορεί να εξοπλιστεί με το νέο WidescreenCockpit με φωτεινές οθόνες υψηλής ανάλυσης. Το πλήρως ψηφιακό cockpit προσφέρει τρία διαφορετικά στυλ ενδείξεων "Classic", "Sport" και "Progressive". Τα πλήκτρα ελέγχου αφής, ως νέα χαρακτηριστικά, τοποθετούνται στο τιμόνι, όπου βρίσκονται πλέον και τα χειριστήρια για το DISTRONIC και το cruise control. Ο φωνητικός έλεγχος έχει επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει λειτουργίες του οχήματος, όπως έλεγχος κλιματισμού και θέρμανση/αερισμός καθισμάτων εσωτερικός φωτισμός, αρωματισμός/ιονισμός, λειτουργία μασάζ στα καθίσματα και οθόνη head-up.

Επίσης, η Mercedes Benz, από την 1η Ιανουαρίου 2018 παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να ανακαλύψουν τον ψηφιακό κόσμο της μάρκας μέσω του νέου brand Mercedes me, καθιστώντας εφικτή πλέον την δικτύωσή τους με το όχημά τους και το όχημα με τον κόσμο γύρω του.

Το Mercedes me δεν είναι μία νέα ιστοσελίδα. Περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών της Mercedes-Benz, από τη χρηματοδότηση και τη συντήρηση των οχημάτων, έως τις γνωστές, διεθνείς υπηρεσίες κινητικότητας της Daimler. Με αυτόν τον τρόπο το "Mercedes me" επιτρέπει την απρόσκοπτη και άνετη πρόσβαση του χρήστη σε όλους τους τομείς κινητικότητας, δίνοντας έμφαση στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών της μάρκας.

To brand “Mercedes me” περιλαμβάνει ένα "πακέτο" ειδικά προσαρμοσμένων υπηρεσιών κινητικότητας, συνδεσιμότητας, service και χρηματοδότησης καθώς και εμπειρίες της μάρκας που διαρκώς εξελίσσονται. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μέσω του Mercedes me συνοψίζονται σε 5 κατηγορίες:

Move: Λύσεις για έξυνες μετακινήσεις

Connect: Σύνδεση του αυτοκινήτου παντού και κάθε στιγμή

Assist: Προσωποποιημένη προσφορά υπηρεσιών για πελάτες Mercedes me

Finance: Εξατομικευμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Inspire: Επίσκεψη στον κόσμο της έρευνας και ανάπτυξης της Mercedes-Benz

Το μέλλον δεν αφορά μόνο σε νέα μοντέλα και κατηγορίες οχημάτων. Η μάρκα έχει στοχεύσει στη βέλτιστη εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών της, ακούγοντας και ακολουθώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Το νέο brand υπηρεσιών "Mercedes me" έρχεται για να καλύψει μία πληθώρα αναγκών και επιθυμιών του πελάτη, τόσο όσον αφορά στις πωλήσεις και το After-Sales όσο και στο marketing, προσφέροντάς τους κάτω από την ομπρέλα του "Mercedes me" πάντοτε την ξεχωριστή, premium εμπειρία των υπηρεσιών της Mercedes-Benz. Καιρός, διασκέδαση, ταξίδια ή lifestyle: η εγγραφή στο Mercedes me δίνει στον πελάτη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες παντού και κάθε στιγμή.